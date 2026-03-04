Iñaki Williams: "Pitar un penalti en el 85' por ese forcejeo, en una semifinal, no me parece justo"

Iñaki Williams, Real Sociedad - Athletic Club - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams lamentó la eliminación en Copa del Rey ante la Real Sociedad en semifinales y que se decidiera por "detalles", señalando como injusto el penalti que dio el 1-0 a los de San Sebastián en los últimos minutos.

"Un penalti que para mi gusto se pitan muy pocos porque es un forcejeo dentro del área. Hay agarrones, pero en una semifinal, pitar un penalti en el 85' por ese tipo de forcejeos no me parece justo. No ha sido tampoco nuestro mejor partido, felicitar a la Real", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El ariete rojiblanco se mostró contrariado por la pena máxima que dio el triunfo en Anoeta a una Real que no lo puso fácil y que además traía ya una renta de 0-1 de la ida. "Cuando el equipo no jugamos hacia delante, es complicado generar cosas. La Real es un equipo muy compacto, que hace marca hombre al hombre. Los detalles lo han decidido", apuntó.

"Después del año que veníamos haciendo la Copa nos podía dar mucho, queríamos repetir lo de hace dos años, colarnos en esa final. No ha podido ser. Sabemos que el año no está siendo como el que nos gustaría. Ahora, pelear por Europa es nuestra baza", terminó.