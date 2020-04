Iñaki Williams: "Sería absurdo volver a competir sin hacer una pequeña pretemporada"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams dijo que sería "absurdo volver a competir sin hacer una pequeña pretemporada" porque "hacer cinta en casa no es como correr en el campo" y mostró su ilusión por jugar la Eurocopa de 2021 gracias a que tiene "un añito más para demostrar" a Luis Enrique que puede estar en esa lista de convocados.

"Creo que necesitamos una pretemporada, es verdad que estamos acostumbrados a jugar cada cuatro o cinco días, pero hacer cinta en casa no es -ni mucho menos- como correr en el campo. Sería absurdo pensar en volver a competir sin hacer una pequeña pretemporada", valoró Williams en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Si queremos volver a ese ritmo de competición que teníamos antes del parón necesitamos esto porque si no puede haber muchas lesiones y disgustos", añadió Williams, que tiene claro que "lo más importante" es pensar "lo primero, en la salud de la gente", aunque se tenga que jugar sin público cuando vuelva LaLiga.

"Si me dicen que 'sin público' va a ser bueno para la salud de todos, hay que tener cabeza y sentido común. Tenemos que pensar en todos. Pero si me lo garantizan, efectivamente, jugaría sin público", confesó el delantero del Athletic Club, aunque para la final de Copa confía en "encontrar la solución" para que "todos" puedan disfrutar del derbi vasco.

Sin embargo, Williams dijo que "todavía" no piensa en volver a jugar. "Todavía no me lo planteo. Sigue habiendo gente que fallece todos los días, muchos afectados y seguimos saliendo a las ocho a aplaudir a todos los sanitarios y sanitarias. Yo también me asomo porque me gusta dar ejemplo. Hay que apoyar a los que se están jugando la vida", añadió.

Preguntado por si mantiene la ilusión para jugar con la selección española, no lo dudó. "La tengo, y ahora tengo un añito más para demostrar que puedo estar en esa lista (de Luis Enrique). Ojalá la pelotita entre y todo será más fácil. Yo, desde luego, voy a dar todo lo que tenga para poder estar", finalizó Williams, que está convencido de que será "muy fácil" llegar a un acuerdo con el Athletic para el reajuste de salarios.