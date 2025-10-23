Iñaki Williams sufre una lesión muscular en el aductor

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams sufrió una lesión en la musculatura aductora de su pierna derecha en el partido de la jornada 3 de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado ante el Qarabag en San Mamés, y será baja en el partido liguero del próximo sábado ante el Getafe, según confirmó el club de Ibaigane este jueves.

Iñaki Williams fue sustituido en el minuto 38 del partido de Champions League disputado este miércoles contra el Qarabag FK a causa de una lesión en el aductor de su pierna derecha. Se trata de la segunda lesión muscular que sufre el capitán del Athletic en las últimas semanas, tras las molestias que obligaron a su cambio en el partido de Liga ante el RCD Mallorca.

El mayor de los Williams comenzará ahora su proceso de recuperación y queda pendiente de evolución. Pese a ello, está descartado para la jornada 10 de LaLiga EA Sports que enfrenta a los rojiblancos este sábado ante el Getafe en San Mamés. Además, también será duda para el derbi vasco frente a la Real Sociedad de la jornada 11 que se jugará en Anoeta.