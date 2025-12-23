El INEOS Grenadiers ficha al escocés Oscar Onley "con un contrato a largo plazo"

Archivo - September 24, 2025, Kigali, Rwanda: KIGALI, RWANDA - SEPTEMBER 24 : Onley Oscar (GBR) of Team Picnic PostNLpictured at Mur de Kigali during a training ride prior to the Men Elite cycling road race of the UCI Road World Championships 2025 92nd ed - Europa Press/Contacto/Jan De Meuleneir - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El INEOS Grenadiers ha anunciado la contratación del "joven y talentoso" ciclista escocés Oscar Onley para "principios de la temporada 2026" y "con un contrato a largo plazo" tras haber acordado dicho traspaso con su actual equipo, el Picnic PostNL.

Así lo indicó el INEOS este martes en un comunicado oficial. "El ciclista escocés de Kelso ha dejado huella en el pelotón desde que se convirtió en profesional con tan solo 19 años, con una serie de resultados impresionantes contra rivales de gran nivel", añadió la nota.

"El destacado cuarto puesto de Oscar en el Tour de Francia 2025, con tan solo 22 años, lo convirtió en el ciclista más joven en terminar entre los 10 primeros y subrayó su capacidad para competir en la cima del ciclismo", destacó el mismo texto de prensa.

"Crecí viendo a Geraint, Dave y al equipo dominar este deporte y poner el ciclismo en el mapa en Reino Unido, así que estoy muy orgulloso de unirme al Grenadiers con un contrato a largo plazo, que también significará competir para un equipo británico cuando el Tour de Francia comience en Escocia en 2027", declaró Onley a su nuevo equipo.

Luego agradeció al Picnic PostNL "todo su apoyo" y dijo estar "muy orgulloso" de lo que habían "logrado juntos". "Echaré de menos a mis amigos del equipo, tendré muy presentes los recuerdos que he creado con ellos y sé que me enfrentaré a una dura competencia con la próxima generación de talentos que se formen en los próximos años", apostilló.

Geraint Thomas, actual directivo en el INEOS, definió el rendimiento de Onley este 2025 como "realmente increíble". "Participé en mi primer Tour a los 21 años, así que ver lo que logró en el Tour de este año con tan solo 22 fue realmente impresionante", afirmó al respecto.

"Su forma de rodar y comprender una carrera demuestra una madurez que supera su edad; es un auténtico corredor. Tengo muchas ganas de trabajar con él; a su edad, todavía tiene mucho margen de mejora", advirtió Thomas.

"Todo nuestro equipo ha trabajado muy duro durante el invierno para reenfocarnos y redefinir nuestra ambición, modificando nuestras estructuras y procesos para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Oscar encaja de forma natural en este proyecto y confío en que el nuevo sistema que estamos construyendo le ayudará a alcanzar su máximo potencial", deseó Thomas sobre el fichaje del escocés.

"Los equipos más fuertes con los que he corrido contaban con múltiples corredores talentosos en la clasificación general y eso es lo que creo que tenemos ahora: opciones muy sólidas para cualquier etapa de la carrera. Oscar complementa a la perfección nuestra plantilla de corredores, y parece que vamos por buen camino", concluyó Thomas.