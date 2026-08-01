Infantino da marcha atrás y anula su propuesta de privatizar el Mundial

Archivo - FILED - 11 June 2026, Mexico, Mexico city: FIFA President Gianni Infantino presents the World Cup trophy during the opening ceremony of the 2026 FIFA World Cup, ahead of the Group A soccer match between Mexico and South Africa at the Azteca Stad - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que cancela su propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados, ya que considera que "ha generado divisiones" y que ha quedado patente que "no está en el interés" de las distintas confederaciones y federaciones nacionales.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre -y siempre lo será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará", señaló en un comunicado publicado en los medios oficiales de la FIFA.

El pasado martes, la FIFA confirmó que planeaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlada por él y con la que se abriría la puerta a inversores privados. Con ello, se procedería a vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar. La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarán en las competiciones FIFA si sigue adelante la propuesta.

Además, este viernes, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, que considera que supondría "un mal negocio para el fútbol".

Por todo ello, Infantino ha decidido dar marcha atrás y cancelar el proyecto. "El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras asociaciones miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario", subrayó Infantino.

"Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", añadió el dirigente suizo.

Por último, el máximo mandatario de la FIFA desveló que seguirá hablando con todos los actores del fútbol para tratar de hacer "crecer" al deporte. "De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", finalizó.