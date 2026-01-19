Infantino lamenta "las escenas inaceptables" de la final de la Copa África y pide "medidas pertinentes" a la CAF

Archivo - FILED - 13 July 2025, US, East Rutherford: FIFA President Gianni Infantino speaks during the DAZN pre-match interview ahead of the Club World Cup final soccer match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at Metlife Stadium. Photo: Sven Hoppe - Sven Hoppe/dpa - Archivo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró muy decepcionado por "las inaceptables escenas en el campo y en la grada" que se vivieron durante la final de este domingo de la Copa África entre Marruecos y Senegal, con el combinado senegalés amagando con abandonar el partido tras señalarle un penalti en el tiempo añadido del segundo tiempo que le pudo costar el título.

"Lamentablemente, presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto", aseguró Infantino en su cuenta oficial de 'Instagram'.

El tramo final del tiempo reglamentario del partido se vio salpicado por la polémica. Primero, ya sobrepasada el minuto 90, el colegiado anuló el 1-0 a Senegal por una falta anterior a Achraf Hakimi que fue un tanto dudosa y minutos después, tras el aviso desde la sala de videoarbitraje, sí señaló un discutido penalti sobre Brahim Díaz, jugador del Real Madrid.

Esto provocó el enfado de la selección senegalesa, con su técnico, Pape Thiaw, pidiendo a sus jugadores retirarse a los vestuarios, mientras que en las gradas crecía también la tensión entre aficionados y miembros de la seguridad. Finalmente, con el capitán de Senegal, Sadio Mané, intentando poner algo de calma al momento, los senegaleses volvieron al campo y se pudo lanzar el penalti, fallado por el propio Brahim y que envió la final a una prórroga donde decidió un gran gol de Pape Gueye, futbolista del Villarreal CF.

"Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros dentro y fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y acatando las Reglas de Juego porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol", advirtió Infantino.

El dirigente recordó que "también es responsabilidad de los equipos y los jugadores actuar con responsabilidad y dar el ejemplo a la afición en los estadios y a los millones de espectadores en todo el mundo". "Las horribles escenas que se presenciaron este domingo deben ser condenadas y no repetirse jamás. Reitero que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios pertinentes de la CAF tomen las medidas pertinentes", sentenció.

El presidente de la FIFA felicitó de todos modos a Senegal por su título y al presidente de su Federación, Abdoulaye Fall. "Felicitaciones también a Marruecos por un fantástico torneo, tanto como subcampeón como anfitrión excepcional. Mi sincero agradecimiento a Su Majestad el Rey Mohammed VI por su constante apoyo al fútbol y a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, por su liderazgo y compromiso con el deporte", sentenció.