Infantino responde a los críticos del Mundial: "El fútbol es más grande que el odio"

19 July 2026, US, East Rutherford: President of FIFA Gianni Infantino arrives for the 2026 FIFA World Cup Final soccer match between Spain and Argentina at the New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha eludido las críticas dirigidas al máximo organismo por la organización del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que concluyó el pasado 19 de julio con el triunfo de España, y respondió con que el fútbol es "más grande que el odio" propagado por sus detractores.

En una extensa publicación en su cuenta personal de Instagram, Gianni Infantino dijo que la Copa del Mundo fue "el más destacado" y "celebró lo mejor de la Humanidad".

Asimismo, Infantino sugirió a los críticos que "se tomaran un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol". "Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto", añadió el presidente de la FIFA, que destacó el ambiente pacífico que reinó en las 16 sedes y los miles de millones de aficionados que habían seguido el torneo.

"Lamento que los partidos hayan terminado ya y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión. Lamento que estuviérais tan consumidos por el odio y las críticas que os lo perdiérais todo", espetó Infantino a los críticos.

Igualmente, el máximo responsable del fútbol mundial afirmó que mientras los críticos difundían el "odio", la FIFA trabajaba "sin descanso para unir a países en guerra". "Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos", indicó sin mencionar las críticas de la selección iraní sobre las restricciones de visado impuestas por las autoridades estadounidenses ni la prohibición de entrada al árbitro somalí designado para el Mundial, Omar Artan.

Infantino también evitó pronunciarse sobre las críticas al arbitraje y las cuestiones disciplinarias, que culminaron con la anulación de la expulsión del jugador estadounidense Folarin Balogun tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, calificó de "curioso" que las críticas provinieran de países donde prácticas similares son "habituales y ampliamente aceptadas". "El fútbol es sinónimo de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Me siento increíblemente orgulloso de haber aportado mi granito de arena", concluyó.