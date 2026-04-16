Infantino está "seguro" de que Irán estará en el Mundial y se ofrece a "construir puentes" de entendimiento

28 March 2026, Mexico, Mexico City: FIFA President Gianni Infantino attends the inauguration of the 'Epic Album' exhibition, which brings together historical items from the Mexican men's and women's national teams, as well as from Portugal and Croatia, Th - Josue Perez/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene claro que la selección de Irán participará "seguro" en el Mundial de este verano, aunque "ayudaría" a que la situación fuese "pacífica" con los Estados Unidos, coorganizadora de la cita junto a México y Canadá y que lanzó un ataque contra el país a finales de febrero, mientras que se mostró dispuesto a "construir puentes" para que todo llegue a buen puerto.

El pasado mes de marzo, Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, subrayó que en la actual situación, "bajo ninguna circunstancia", podrían participar en la Copa del Mundo, tildando a Estados Unidos de "régimen corrupto" y acusándole de asesinar a su "líder" Ali Jamenei. Por su parte, Donald Trump, presidente estadounidense, dijo que la selección iraní sería "bienvenida" al torneo, pero que no lo veía "apropiado por su propia vida y seguridad".

"Irán vendrá seguro. Por supuesto, esperamos que, para entonces, la situación sea pacífica, porque eso sin duda ayudaría", aseguró Gianni Infantino durante su participación en el Foro 'Invest in America' de la cadena CNBC. "Pero Irán tiene que venir, por supuesto. Representan a su pueblo, se han clasificado y los jugadores quieren jugar", aseveró en declaraciones publicadas en la web de la CNBC.

El dirigente apuntó que recientemente visitó al equipo iraní en su campo de entrenamiento en la localidad turca de Antalya y que le indicaron que estaban dispuestos a jugar el Mundial, donde tienen sus tres primeros partidos de la fase de grupos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en suelo estadounidense.

De todos modos, la Federación Iraní había solicitado a la FIFA el traslado de sus partidos de su selección a México, país que coorganiza la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, pero el organismo se la denegó.

"Deberían jugar; el deporte debería estar al margen de la política. Ahora bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra y si no hay nadie más que crea en construir puentes y mantenerlos intactos y unidos, pues lo haremos nosotros", advirtió el presidente de la FIFA.

En cuanto a la polémica con la venta de entradas, Infantino dejó claro que ha habido "una demanda de entradas sin precedentes", con más de 500 millones de solicitudes de entradas, mientras que, sobre la seguridad, recordó que "es obviamente crucial e importante". "Claro que siempre se oye y se lee que hay prohibiciones, pero lo cierto es que recibimos solicitudes de entradas de los 211 países. Todo el mundo quiere venir", puntualizó.

"Una victoria sería tener un Mundial exitoso desde el punto de vista de la seguridad, sin incidentes. Y desde el punto de vista futbolístico, que hubiera grandes partidos y emoción para la gente", sentenció Gianni Infantino.