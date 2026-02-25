Infantino tiene "total confianza" en que México organizará sin problemas sus partidos del Mundial

Archivo - 04 December 2025, US, Washington: Mexico's President and Claudia Sheinbaum and FIFA President Gianni Infantino attend the 2026 FIFA World Cup draw at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington. Photo: Sam Corum/PA Wire/dpa - Sam Corum/PA Wire/dpa - Archivo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene "total confianza" en que México, pese al complicado momento que está viviendo con su guerra a los cárteles de la droga del país, organizará de forma segura la fase final de la Copa del Mundo y los partidos de repesca.

Un cártel de la droga ha desatado una campaña de violencia en el estado de Jalisco en respuesta al asesinato la semana pasada de 'El Mencho', uno de sus principales líderes. La capital, Guadalajara, acogerá cuatro partidos de la fase final, entre ellos el España-Uruguay del 26 de junio, así como dos partidos de la repesca del Mundial el próximo mes, entre Nueva Caledonia y Jamaica, y entre el ganador de este choque y la República Democrática del Congo.

Sin embargo, Infantino ha dado su total apoyo a México para que organice los partidos de forma segura y, en una visita a Colombia, dejo claro que, "por supuesto", están siguiendo "de cerca la situación en México en estos momentos". "Pero quiero decir desde el principio que tenemos plena confianza en México, en la presidenta Claudia Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo saldrá de la mejor manera posible", advirtió.

"Tenemos algunos partidos de eliminatorias de repesca en México dentro de un mes; y se va a inaugurar el nuevo Estadio Azteca. México es un gran país, un país futbolístico y, como en todos los países del mundo, pasan cosas, por eso tenemos estados, policía y autoridades que velarán por el orden y la seguridad. Por mi parte, y por parte de la FIFA, tengo absoluta confianza", añadió.

El dirigente recalcó que "las autoridades tienen hoy cosas más importantes de las que hablar que el fútbol". "Pero el fútbol forma parte de México y apoyamos plenamente a la presidenta Sheinbaum, que comparte esa pasión por el fútbol. Adelante, México, y adelante con esta celebración que será para todo el mundo" sentenció.

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesúrn, cuya selección jugará dos partidos en México, incluido uno en Guadalajara el 23 de junio, tampoco ve problemas. "Me alegra escuchar al presidente de la FIFA. Seguimos encantados, satisfechos y orgullosos de que nuestros dos primeros partidos se disputen allí", confesó.