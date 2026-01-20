El infierno turco desafía el top 8 para el Atlético de Madrid

Archivo - Players of Atletico de Madrid celebrate after the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Atletico de Madrid and FC Internazionale Milano at Riyadh Air Metropolitano on November 26, 2025, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este miércoles (18.45 horas) al Galatasaray SK en la séptima y penúltima jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26, con la obligación de ganar para dejar virtualmente amarrada su clasificación para los octavos de final ante un rival directo y que ansía volver a las eliminatorias europeas doce temporadas después.

Ocupando la última plaza de clasificación directa para octavos de final antes de iniciar la penúltima fecha, los pupilos de Diego Pablo Simeone necesitan ganar en el Rams Park de Estambul para llegar a la jornada definitiva con tranquilidad. Pero la empresa no resulta fácil tras los precedentes rojiblancos lejos de Madrid en la máxima competición europea.

Y es que ese es el gran punto débil del conjunto colchonero, que cambia por completo su versión fuera del Riyadh Air Metropolitano. De los tres encuentros de Liga de Campeones disputados, tan solo han sido capaces de ganar en Eindhoven y lo hicieron con sufrimiento final (2-3). Un triunfo que reforzó al equipo, tras sufrir dos duros correctivos en sus visitas a Anfield y al Emirates Stadium, porque desde entonces no han perdido fuera de casa (4V y 1E).

Parece que carbura el Atlético, que tiene la oportunidad de encadenar seis partidos sin perder a domicilio en todas las competiciones. Con esa esperanza se planta en la ciudad otomana, siendo el quinto conjunto con mayor efectividad de cara a gol (15); sin embargo, también ha recibido muchos goles (12) un Jan Oblak que puede llegar al centenar de partidos defendiendo la camiseta colchonera en la Champions.

Un registro solo superado hasta la fecha por el capitán Koke Resurrección, con 108 encuentros, que podría regresar, tras descansar el pasado fin de semana, a un once titular que estará comandado en la delantera por un Julián Álvarez discutido. La 'Araña' no atraviesa su mejor momento deportivo sin ver puerta desde el último encuentro europeo en la ciudad neerlandesa. Son ya seis partidos sin que el argentino celebre un gol y su rendimiento queda en entredicho.

Pero esa sequía goleadora espera romperla en su visita a un 'Galata' que ha mostrado aguerrida condición como local. En esta edición de la Liga de Campeones, los turcos han ganado dos de sus tres partidos al calor de una afición enérgica. La victoria más destacada fue ante el Liverpool (1-0) en el estreno del feudo otomano, un partido que podría servir a los del 'Cholo' Simeone para no caer en los mismos errores.

Sin embargo, el conjunto otomano está envuelto en dudas tras empatar 1-1 ante el Gaziantep en la Süperliga, en un partido marcado por la ausencia de Victor Osimhen. El nigeriano se encontraba disputando la Copa África y ha sido una baja sensible para el equipo de Okan Buruk, por lo que su recuperación para este encuentro será fundamental.

En esta liguilla de Champions, el 'Galata' se encuentra en mitad de tabla tras un inicio muy fuerte donde sumó tres de tres, incluida esa victoria ante los 'reds', pero se desinfló en sus últimos compromisos. Además, cuenta con los mismos goles a favor que en contra tras esas tres derrotas. Por lo que los nervios empiezan a aparecer mientras buscan, como mínimo, asegurarse una plaza en el 'playoff' de dieciseisavos.

El equipo turco quiere dar un paso más hacia los octavos por primera vez desde la temporada 2013-14 y además intentará no enlazar dos partidos sin ganar en casa por primera vez desde febrero de 2025. Ilkay Gündogan, viejo conocido del fútbol español, y Lucas Torreira, fugaz exjugador del Atleti, serán otros nombres a tener en consideración.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

GALATASARAY: Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci, Elmali; Lemina, Gundogan; Sané, Akgun, Yilmaz; y Osimhen.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Barrios, Baena; Sorloth y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: István Kovács (RUM).

--ESTADIO: Rams Park.

--HORA: 18.45/Movistar Plus+.