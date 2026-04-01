Inglaterra deja dudas sin Harry Kane y cae ante Japón

31 March 2026, United Kingdom, London: England's Morgan Rogers and Japan's Hiroki Ito battle for the ball during the International friendly soccer match between England and Japan at Wembley Stadium. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra ha caído este martes ante Japón en Wembley (0-1) en un nuevo partido amistoso de preparación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en el que no pudo participar un tocado Harry Kane, mientras que Países Bajos ha empatado con Ecuador (1-1) tras jugar casi todo el encuentro con uno menos.

A tres meses de la cita mundialista, los de Thomas Tuchel dejaron dudas frente a un combinado asiático que firmó la primera victoria de su historia ante los 'Pross' gracias a un tanto del delantero del Brighton & Hove Albion Kaoru Mitoma tras un contragolpe letal.

Todo en un encuentro para que el finalmente no fue convocado el capitán, Harry Kane, que se incorporó a la concentración el fin de semana tras haber descansado durante la primera mitad de la concentración internacional y que sufrió "una pequeña molestia" durante el entrenamiento.

El delantero del Bayern de Múnich, que ha anotado 48 goles en los 40 partidos jugados esta temporada con el club bávaro, es duda para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid de la próxima semana.

Por su parte, Países Bajos cosechó un empate frente a Ecuador, frente a la que jugó en inferioridad desde el minuto 12 por la expulsión de Denzel Dumfries. Aún así, los de Ronald Koeman consiguieron adelantase muy pronto, tres minutos después del pitido inicial, en un contragolpe en el que el defensa del Willian Pacho acabó desviando un balón e introduciéndolo en su propia portería.

Sin embargo, el partido dio un vuelco con roja directa al zaguero del Inter al cortar una carrera solo hacia meta de Gonzalo Plata. Holanda se replegó y a los 24 minutos llegó el empate de la 'Tri' después de que Mark Flekken derribase a Plata en el área; Enner Valencia se encargó de transformar la pena máxima.

Mientras, Uruguay, rival de España en el Grupo H del Mundial, empató con Argelia en Turín (0-0) en un duelo que dominó pero en el que evidenció su falta de pegada. El madridista Fede Valverde, el atlético José María Giménez y el barcelonista Ronald Araujo, que fue sustituido al descanso, partieron como titulares.