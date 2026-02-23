Iniesta: "Independientemente de las cosas que puedan salir, el socio decidirá lo que es mejor para el Barça"

Archivo - December 28, 2025, Dubai, United Arab Emirates: Andres Iniesta during the Globe Soccer Awards 2025- 16h edition. in Dubai, UAE - Sport Soccer - December 28, 2025 (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) - Europa Press/Contacto/Fabio Ferrari - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección española Andrés Iniesta manifestó este lunes que, en clave electoral culé, el socio decidirá lo que es mejor para la entidad catalana "independientemente de las cosas que puedan salir", en relación a las acusaciones por fraude a Joan Laporta.

"Creo que al final cada socio intentará hacer una lectura de lo que se entiende que es mejor, y a partir de ahí el voto de cada uno será para lo que es mejor para el Barça, independientemente de las cosas que puedan salir. Diría que no es algo nuevo cuando llegan todo este tipo de situaciones", afirmó en el acto en el que Airbnb y LALIGA estrenaron su alianza.

En ese sentido, Iniesta se desmarcó de apoyar públicamente a alguna candidatura aunque confirmó que "como siempre" ejercerá su derecho a voto. "El voto normalmente es privado. Como socio evidentemente que contribuiremos a un día como ese, que creo que es importante para el barcelonismo. A partir de ahí, como siempre digo, lo mejor para el Barça es lo que elegirán los socios. Vamos a ver qué es lo que sucede", indicó.

El FC Barcelona recuperó este pasado domingo el liderato aprovechando el pinchazo del Real Madrid en Pamplona. "Para mí, el favorito sigue siendo el Barça, me transmite muchas cosas positivas. Ahora vuelve a ser líder y espero que lo pueda mantener hasta el final. Siempre es competida la Liga. Ojalá el Barça vuelva a salir campeón", comentó.

Ante la cita que tiene la selección española este verano con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el campeón del mundo en 2010 se mostró "expectante y con ganas de que llegue" para ver al combinado de Luis de la Fuente "hacer un gran trabajo". "Ojalá y pueda estar por lo más alto, que sería ganar", confesó.

En la misma línea habló de la situación de Nico Williams, lesionado, como él en 2010, cuando llegó justo físicamente a Sudáfrica. "Supongo que en ese caso todo el mundo tiene esa ilusión de poder estar en una cita como esa. Cuando tienes en mente poder llegar a un Mundial, entiendo que intente jugar en su equipo para llegar de la mejor manera. Seguro que se está preparando y que al final no todo es como empieza, sino como acaba. Ojalá y se diese un caso similar", opinó.

Finalmente, Iniesta señala que para que Lamine Yamal pueda ganar un Balón de Oro necesita que "siga mejorando porque tiene el talento y el trabajo para hacerlo". "Es un reto importante para él, tiene todo para conseguirlo. Ojalá y siga esa evolución que está teniendo porque es muy positivo para los culés y para los españoles el tener un jugador de ese nivel que marca la diferencia", concluyó.