Iniesta visita su estatua en Albacete: "Es un reconocimiento al momento tan importante que vivimos como país"

ALBACETE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista de Fuentealbilla Andrés Iniesta ha visitado este lunes la estatua en su honor y en conmemoración del gol en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica que dio a la selección española su primer título mundial, instalada frente al estadio Carlos Belmonte en Albacete y que, según él, supuso un reconocimiento a aquel "momento tan importante".

Tras no poder estar presente en la inauguración de la escultura en la Avenida de España, el pasado 3 de junio, el campeón mundial ha tenido ocasión de visitarla junto al alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y la presidenta de la Fundación Soliss, María Luisa González. "Este reconocimiento que no es sólo a mi persona, sino al momento histórico que vivimos todos, y además en un lugar como éste, al lado del estadio del Alba", afirmó.

Iniesta ha elogiado el trabajo del artista Javier Molina Gil, también presente durante la visita, señalando que "el trabajo ha sido espectacular", celebrando también el momento escogido para la escultura, "una imagen histórica".

El jugador ha reconocido que en ocasiones rememora el momento. "Siempre que hay torneos como ahora la Eurocopa, como Mundiales, pues evidentemente que ese recuerdo nos viene a todos a la cabeza", ha planteado.

Preguntado por los medios de comunicación presentes por la actualidad deportiva, Iniesta ha transmitido su apoyo y su ánimo para la próxima temporada al Albacete, aunque descartando nuevamente la posibilidad de concluir su carrera en el club.

"A veces en la vida hay cosas bonitas que no pueden suceder por diferentes motivos, creo que esta es una de ellas, aunque me gustaría mucho, pero bueno, yo me quedo con el orgullo que ha sido, pues, iniciar mi carrera, por así decirlo, como chaval aquí", ha declarado al respecto, sin aclarar cual será su futuro inmediato.

"Algún día tendré que dejar el fútbol", planteando el escenario de la retirada en un futuro.

En cuanto a los resultados de la Selección Española en la Eurocopa, Iniesta ha afirmado que "la calidad que hay actualmente en la selección es muy grande, lo están demostrando". "Ojalá ese nivel y ese juego se vea con algún título más, sería fantástico", ha afirmado.

VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE

Por su parte, Manuel Serrano ha agradecido su presencia a Andrés Iniesta, así como "el papel de toda la sociedad de Albacete, de la Fundación Soliss y sobre todo de Iniesta, que ha consolidado la Marca Albacete y ha transmitido valores muy importantes a toda la juventud a través del deporte".

El primer edil de Albacete ha asegurado que se trata de "un lugar privilegiado donde esa hazaña queda inmortalizada con una obra realizada por uno de los mejores escultores españoles. "Además estamos en un momento en el que nuestro país y nuestra ciudad también están vibrando con el fútbol, gracias a los resultados de nuestra Selección Española", ha declarado Serrano.

En cuanto a la presidenta de la Fundación Soliss, ha celebrado la presencia del internacional, tras no haber sido posible en junio, afirmando que "le da vida a este momento, y quiero agradecer su labor al alcalde y al Ayuntamiento, porque sin ellos esta realidad no habría sido posible, y también al escultor por la magia de esta escultura".

"Por supuesto no me puedo olvidar del escultor que es la magia es el que ha sido capaz de plasmar ahí y darle vida a una escultura que vibra y que va a embellecer la ciudad y que además va a ser un referente para todos", ha añadido González, agradeciendo su obra a Javier Molina.