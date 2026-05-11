Iñigo Lekue se retira en el Athletic Club

Archivo - Inigo Lekue of Athletic Club reacts during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Athletic Club at Reale Arena on May 4, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El lateral del Athletic Club Iñigo Lekue se retirará profesionalmente del fútbol una vez concluya la presente temporada, después de 11 campañas defendiendo la camiseta del club vasco, el único de su carrera, después de que la entidad comunicara al jugador que no renovaría el contrato que unía a ambas partes.

"Soy del Athletic desde siempre. Haber defendido al equipo de mi vida durante 11 temporadas ha sido un sueño para mí. Ha sido un camino largo y maravilloso. Y lo mejor es que he estado muy bien acompañado durante todo este tiempo. En casa, en el vestuario y en el campo", expresó el jugador en un vídeo compartido por el Athletic en sus redes sociales.

Así, el lateral, de 33 años, dejará el fútbol una vez concluya la presente temporada, cuando restan los encuentros ante el RCD Espanyol y el Real Madrid, ambos fuera de casa, y frente al RC Celta, en San Mamés el próximo 17 de mayo, a las 19.00 horas.

"Iñigo Lekue se retira del fútbol profesional como un verdadero 'One Club Man' del Athletic, tras 11 temporadas en el equipo de su vida. Así lo ha decidido el deustuarra, una vez que la dirección deportiva le ha comunicado que no renovará el contrato que unía a ambas partes", informó la entidad en un comunicado sobre un futbolista "imprescindible".

El Athletic despedirá a un jugador de cantera formado en el Danok Bat antes de su salto al Basconia y Bilbao Athletic, con el que ascendió a Segunda División, destacando durante su carrera por su "polivalencia y compromiso, siempre al servicio del equipo".

A falta de tres jornadas para finalizar la Liga, Lekue ha vestido la camiseta rojiblanca en 281 partidos oficiales (18 encuentros en esta temporada), ganando tres títulos: la Copa del Rey 2023/24 y las Supercopas de España de las temporadas 2014/15 y 2019/20.

Lekue debutó a los 22 años a las órdenes de Ernesto Valverde en el 4-0 de la ida de la final de la Supercopa de 2015, contra el FC Barcelona. Y una vez se retire el deustuarra, solo quedarán Aymeric Laporte e Iñaki Williams de la plantilla de aquella temporada.

"Sin destacar sobremanera por una cualidad concreta, han sido una suma de características las que han hecho posible su mayor virtud: la polivalencia. Lekue es un jugador dinámico, rápido, vertical, defensivo y ofensivo, y capaz de adecuarse a cualquier posición, lo mismo en defensa que en ataque y en ambas bandas", analizó el club sobre Lekue, que ha promediado alrededor de 25 encuentros por cada una de sus 11 temporadas.