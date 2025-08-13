Iñigo Martínez y su salida del Barça: "A Flick le pilló de sorpresa pero lo entendió perfectamente"

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Iñigo Martínez ha asegurado que su salida del FC Barcelona pilló "de sorpresa" a su entrenador Hansi Flick, como a la mayoría de barcelonistas, pero ha señalado que la oferta del Al Nassr de Arabia Saudí era muy alta e irrenunciable para un central de 34 años que apenas tenía un año más de contrato firmado en el club blaugrana.

"Hablé con Flick a la vuelta de la gira. Fui sincero con él, porque sabía que me iba a entender perfectamente, porque me queda un año de contrato y son 34 años. Pasan pocas veces estos trenes y es complicado decir no. Le pilló de sorpresa pero lo entendió perfectamente desde el minuto dos", comentó en una entrevista a Onda Vasca.

El central explicó que fue una "charla agradable". "Me dio mucha pena porque había un aprecio mutuo y fue triste, a la vez. No es que fuera tenso, sino de mucha emoción y ves que se acaba el momento de estar juntos y no me iba a tener en el grupo. Sabía lo importante que era para él", reconoció.

Por otro lado, señaló que hubiera sido algo distinto de haber tenido más años de contrato firmados con el Barça. "Seguramente me lo hubiera pensado si hubiera tenido más de un año de contrato. No tenía un sueldo bajo en el Barça y la familia estaba contenta", aportó.

"No ha sido fácil tomar la decisión porque arrastro a mi mujer e hijas, pero seguro que si hubiera tenido más años de contrato me lo hubiera pensado", añadió en este sentido.

Pero la oferta árabe era para no créersela. "Cuando ves la oferta, no te lo crees. Nadie está preparado para ver este tipo de contratos, yo por lo menos. Yo he sido un peón de fútbol, y voy subiendo escalones a base de esfuerzo y de sudor, pero cuando recibes este contrato, te pilla de sopetón, y más a la familia", se sinceró.