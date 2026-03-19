Iñigo Pérez: "Hemos pasado, que era lo importante, pero hemos sufrido"

Iñigo Pérez, Rayo Vallecano - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, confesó haber "sufrido" este jueves en la derrota ante el Samsunspor en Vallecas pero celebró llegar a cuartos de final de la Conference League y seguir haciendo "historia" como quieren también con la sexta permanencia seguida en LaLiga EA Sports.

"Cuando llegas al partido de vuelta y está por decidir las emociones se van sublevando cada vez más y llega un punto en que lo que quieres desde fuera es controlar, y se vuelve incontrolable. Así ha sido, hemos pasado que era lo importante pero hemos sufrido", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico de los de Vallecas confesó que no quiso intervenir mucho. "Hay veces que es mejor observar y dar ciertas pautas, que intentar continuamente intervenir. Muchas veces es mejor dejarlos que actúen solos", afirmó.

"El dominio muchas veces no tiene que ver con la posesión. Ellos toman posiciones muy agresivas, nosotros no podemos ser contundentes en la presión y se va dando todo esto. Hemos dominado claramente el partido, pero en un lance se pone el partido como se ha puesto", añadió.

Por otro lado, Iñigo Pérez apuntó al nivel del AEK de Atenas, su próximo rival en una "eliminatoria que será preciosa", aunque antes deben centrarse de nuevo en la Liga. "Todavía queda mucho, aparcamos la Conference, estamos obsesionados con hacer una sexta permanencia seguida, que sería otro de los récords, y este grupo de jugadores no para de hacer historia y récords, y estamos obsesionados con hacer otro más", terminó.