Iñigo Pérez: "Estos jugadores son patrimonio de la historia del Rayo"

Iñigo Pérez, Rayo Vallecano - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, reconoció los problemas que se encontraron en Atenas (3-1) este jueves pero también se mostró "impresionado" con la reacción de unos jugadores que "son patrimonio de la historia del club" tras llegar a semifinales de la Conference League.

"Uno imagina partidos y el temor lo tienes, temes un poco lo que ha sucedido. Lo tienes que manejar, lo habíamos hablado, y creo que en la fase más crítica del partido, el equipo ha demostrado eso que no sé cómo llamarlo que tienen los jugadores del Rayo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico de los madrileños valoró el momento del 3-1 de Isi Palazón a la hora de encuentro, cuando el AEK tenía ya a tiro la remontada en la eliminatoria. "Parece que en el descanso quieres hablar de lo que está pasando, ves que sus ojos todavía están pensando en lo que ha pasado. Estoy muy impresionado con la reacción que han tenido, una vez que la eliminatoria está igualada, ellos se desploman un poco, tú vuelves a activarte", afirmó.

"De repente hemos empezado a jugar muy bien, hemos encontrado el gol, me parece muy importante la reacción del equipo y no es culpa del entrenador, sino que es de ellos", añadió.

Por otro lado, Iñigo Pérez confesó la emoción que siente con sus jugadores y afición por llegar más lejos que nunca en Europa. "Hay jugadores aquí que los dirijo, son mis jugadores, pero lo más potente que tenemos es una amistad muy fuerte, forjada en momentos de verdad. Hay un grupo de jugadores que son patrimonio de la historia del club, lo hago por ellos y la afición", apuntó.

"Lo bonito del fútbol, aparte de ganar y conseguir éxito, es poder avanzar en el tiempo de manera imaginaria y ver que has generado recuerdos. Me gusta tener fotografías de momentos inolvidables", terminó.