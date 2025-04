Íñigo Pérez: "Me ilusiono con que la última jornada no nos pongan cuando nadie se juega nada"

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, explicó su admiración por Diego Pablo Simeone y un Atlético de Madrid que les exigirá la "excelencia" e incluso más este jueves en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, al tiempo que valoró la manera de afrontar el tramo final de campaña en busca de un objetivo mayor en la tabla.

"Sabemos del nivel del Atleti. Un equipo muy contrastado, con un entrenador que lleva mucho tiempo con una idea muy clara. Igual que cuando vas al Bernabéu, a Montjuic, siempre hablo de buscar la excelencia para obtener los tres puntos. En estos escenarios nos hemos encontrado bien, hemos hecho buenos partidos, y aún así no nos ha dado", dijo este miércoles en la rueda de prensa previa.

El técnico del Rayo apuntó que solo piensan en el Atlético, y no en el próximo partido ante el Getafe. "Cuando vas fuera de casa no puedes menospreciar a ningún rival, y menos si cabe a estos tres rivales. Si no estás perfecto, si tu estilo no es contundente y el de ellos si, es probable que sea muy difícil encontrar una victoria. Tenemos que mirar de frente a la carretera, si miramos de reojo es probable que no lleguemos al destino", afirmó.

"Podemos competir, somos un equipo que se resigna a saber que son superiores, que tienen más potencial, que llevamos años en los que no puntuamos. Nos ilusionamos con poder cambiar esa dinámica y rebelarnos ante lo que a priori es una lucha desigual", añadió.

Además, Pérez apuntó que Randy Nteka "está bien", que Isi es normal que necesite coger "el ritmo tras lesión" y que Sergio Camello "va dando pasos" dentro de "una lesión que tiene un punto de complejidad y hay que tener precaución".

"Una de las cosas que más me gusta de Simeone es que a pesar de ser un equipo muy grande, a nivel español y europeo, veo que respeta al rival al máximo. No diferencia, no le importa tomar decisiones que no están bien vistas si lo hace un equipo grande, me gusta la humildad que tiene para preparar cada partido. No deja ningún cabo suelto. Se nota, lo ves que te han estudiado. Lograr el cambio del Atlético que venía de una inercia a lo que se ha convertido ahora, es uno de los mayores cambios, no hay secretos", explicó.

Además, el técnico de los vallecanos entendió el bajón "sentimental" de los jugadores del Atlético tras la eliminación en Champions. "Puntuar es puntuar, pero luego, todos sabemos que, como es más complejo, te sabe mejor, pero en estos seis partidos que quedan, tenemos que eliminar todo lo sucedido hasta ahora. La forma de ilusionarnos es verlo como finales", dijo.

"El juego y la táctica se puede cambiar poco, llegamos al tramo final. Tenemos 41 puntos. ¿Cuántas veces va a tener el Rayo 41 puntos a falta de seis jornadas? Me ilusiono con el partido de mañana y con la posibilidad de jugar el último partido contra el Mallorca que no nos pongan en ese horario del viernes o el sábado cuando nadie se juega nada", añadió.

Además, Pérez fue preguntado por si se ve como el 'Cholo' del Rayo. "A mí me gusta mucho fijarme en este tipo de procesos. Soy fan de Gasperini del Atalanta, nadie quiere jugar contra ellos. Me gustan esos procesos, del Atlético también, pero no me atrevo a decir si voy a estar 14 años así, pero me gusta construir", zanjó.