Iñigo Pérez: "Es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo"

April 30, 2026: Iñigo Pérez Soto - Europa Press/Contacto/PsnewZ

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, confesó que la victoria (0-1) ante el Estrasburgo en la vuelta de la semifinales de la Conference 2025-26 es "el mejor partido" desde que tiene "la fortuna" de dirigir al conjunto madrileño, y defendió que son "justos merecedores" del billete a la final.

"Es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo por el nivel de juego, por el nivel ofensivo, por el nivel defensivo y, sobre todo, porque el condicionante del momento en el que estamos y lo que te juegas hoy, generalmente, genera bloqueo, y ha sido justo lo contrario", valoró el técnico tras el triunfo en Francia en declaraciones a Movistar+.

Para el navarro, son "justos merecedores" de pasar a la primera final europea de la historia del club. "Cuando estás haciendo un buen partido, estás generando ocasiones y no aciertas y no llega al gol, automáticamente tu cerebro inconsciente se conecta con situaciones que has visto o has vivido en las que has merecido ganar y acabas penalizado", reconoció.

Y fue clave la parada de Augusto Batalla al penalti lanzado por Julio Enciso en el descuento. "Sabes que estás cerca, pero en ese momento, si hubiesen encontrado el gol, hubiese sido una explosión por parte de su equipo. Tienes que sostener cuatro minutos a un equipo que ataca muy bien. Creo que Augusto tiene esto. Igual que Dani (Cárdenas). Tenemos dos porterazos y Augusto lo ha vuelto a demostrar", elogió.

También alabó a Pacha Espino, titular este jueves por la lesión en el calentamiento de Ilias Ackomach. "El partido que ha hecho hoy no lo hace cualquiera y me gusta ponerlo en valor. Muchísimo nivel defensivo, muchísimo nivel ofensivo, un compromiso bestial con el grupo, hace todo bien. Es un jugador muy importante para nosotros", afirmó.

"La figura de Trejo para nosotros es fundamental. Lo que ha sucedido aquí no se entiende sin él. Es prácticamente imposible que nosotros tuviéramos esta andadura sin Óscar Trejo dentro del vestuario. Así que se lo merece más que nadie. Y sí, es una de las claves", comentó sobre el capitán argentino.

Finalmente, Iñigo Pérez valoró el rival en la final del 27 de mayo, el Crystal Palace, consciente de que al partido por el título no llega "alguien que no tenga nivel o que no lo haya merecido". "Es un equipo precioso para que quede en el recuerdo una final contra ellos, con una masa social importante que le encanta viajar, que tiene la cultura de la afición. Va a ser precioso ver a las dos aficiones y los dos equipos. En la final, hablaremos, pero evidentemente que la queremos traer", zanjó.