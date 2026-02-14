Iñigo Pérez: "El partido ante el Atlético se podría haber jugado en Vallecas"

Inigo Perez head coach of Rayo Vallecano looks on prior to the Copa del Rey Round of 16 match between Deportivo Alaves and Rayo Vallecano at Mendizorrotza on January 14, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha asegurado que el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid en Butarque "se podría haber jugado en Vallecas perfectamente", aunque ha apelado a revertir la situación extradeportiva que atraviesan y a convertir "la tristeza en rabia y la rabia, en alegría".

"Todos los que estábamos en el campo nos sorprendimos por el resultado final. Creo que se podría haber jugado en Vallecas. Así como el del Oviedo sabía, desde que pisé el césped con los jugadores el día previo, que no se iba a jugar, creo que se podría haber jugado en Vallecas perfectamente", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que no entiende "cómo se puede suspender un partido un jueves jugándose un domingo". "Si el césped depende de la climatología, ganamos dos días en los que no llueve y podría haberse hecho otro test. Me dicen que es por logística, pero salimos perjudicados. Entiendo que la policía y la seguridad se tienen que organizar, pero ¿y nosotros? ¿Y nuestra gente? Nosotros lo tenemos que organizar hoy, a falta de un día, ¿y la seguridad no se puede organizar a falta de un día? Me genera incomodidad y me irrita", confesó.

"Siendo los dos equipos de la Comunidad de Madrid no hubiésemos tenido el problema que tuvieron los aficionados del Oviedo, con los que nos solidarizamos por lo que sucedió. Dicho esto, debemos mirar hacia adelante. Nos han dicho que vayamos a Leganés, vamos a ir a Leganés y no va a haber excusas por mi parte. Claro que quiero jugar en Vallecas, claro que me gustaría revertir todo este ruido que hay. El río está sucio, vamos a intentar pescar", añadió.

Además, cree que el hecho de jugar en Butarque hará que los dos conjuntos sean "visitantes". "Mañana no somos locales, los dos equipos somos visitantes", dijo. "Es un estadio neutral y es como si jugásemos una final contra el Atlético de Madrid. En un escenario de vulnerabilidad y de debilidad, (el Atlético) no te va a dar la mano", advirtió.

"Ellos vienen en un momento muy importante. El partido del otro día, genera cierto temor a cualquiera que lo vea, pero lo tenemos que convertir en motivación. El hecho de ganar a un equipo de estos y de no haber ganado nunca a su entrenador, que es excelente, unido a lo extradeportivo, es suficiente para poder estimularnos como grupo y poder convertir esa tristeza en rabia y la rabia, en alegría", prosiguió.

También se deshizo en elogios hacia Diego Pablo Simeone. "Cambió la dimensión del club y ahora es visto como uno de los equipos grandes en Europa. Es raro que tenga un relato en los medios de comunicación sobre una forma de jugar tan agresiva cuando yo lo que veo no es igual. Él se sobrepone, tiene seguridad en su mensaje. Es una persona a la que admirar. Es un sitio muy difícil y ahí está. Hace diez días era el fin del ciclo y el otro día hace un partido que en este año pocos he visto igual. Ojalá pueda conseguir lo mismo que él como entrenador", subrayó.

Sobre la decisión de algunas peñas del Rayo de no acudir a Butarque como protesta, Iñigo Pérez aseguró que la respeta. "Hay dos situaciones de las que no pienso hablar, que es de los árbitros y de la afición. A los árbitros nadie les apoya en el campo. La otra es la solicitud a la afición de apoyo; todos los agentes alrededor del fútbol obtenemos una recompensa económica y los únicos que no la reciben son los aficionados. Es más, ellos pagan para poder venir a los campos. No les puedo pedir que vengan y que nos animen. Tienen todo mi respeto, todo mi apoyo y toda mi solidaridad. Tanto los árbitros como el aficionado, dentro del fútbol, son agentes muy vulnerables. Me mantendré al margen y empatizaré con ellos, que no quiere decir que no piense que puedan mejorarse ciertas cosas", manifestó.

En otro orden de cosas, el técnico navarro reconoció que vivió un momento crítico "después" del partido contra el Lech Poznan. "Ese día, a nivel emocional, estaba fuera por otros motivos que no tienen nada que ver con el fútbol. Ahora mismo estoy pleno de energía, tengo mucha energía, mucha plenitud, tengo ciertas intuiciones por cómo veo el equipo, por cómo convivo con ellos. No todo va a ser celebración de Conference el último partido del año pasado", aseguró.

"Sobre el hartazgo, del 1 al 10, ahora es un cero, estoy pleno. Cuando digo que el día del Lech Poznan llego a un punto en el que sufro y pienso que igual no estoy en el lugar donde debería estar, es un 10. Tengo la fortuna de estar rodeado de jugadores y convivir con ellos; no soy entrenador de jugadores, tengo una relación muy estrecha y después los entreno. Cuando uno tiene un hartazgo de un 10, hay unos jugadores que hacen que baje. Tenemos nubarrones, pero cero hartazgo. La gente dice 'es la última gota que colma el vaso', y no. Aquí siempre vamos con el vaso rebosado. Lo que pasa es que ahora se está rompiendo el recipiente y es lo peligroso. Podríamos decir todas las verdades, pero no es mi papel, mi papel es intentar dialogar y ayudar en este momento de crispación", continuó.

Por otra parte, afirmó que el comunicado de los jugadores es "una forma de expresar lo que ha sucedido en un pasado". "Yo lo firmé, estaba de acuerdo en lo que dicen, pero creo que no era el momento adecuado. Después del partido era el momento ideal, pero ellos lo decidieron así y yo voy con ellos hasta las últimas consecuencias. Si todos queremos que el Rayo Vallecano se desarrolle, aunque sea poco a poco, necesitamos del diálogo. También entiendo el hartazgo", desveló.

"Se adaptan rápido a los problemas, no ponen excusas, son jugadores de una valía muy alta en cuanto a la adaptación. Es otro escenario más del que salir. Puede parecer un mensaje populista, pero somos privilegiados jugando al fútbol", apuntó, antes de hablar de las malas condiciones de la Ciudad Deportiva. "El entrenamiento en este campo lo paro yo, porque tengo temor a que haya una lesión. Soy de esas personas que, cuando llega la noche, me salta el subconsciente y me dice 'ten cuidado, que alguno se va a lesionar'. Es justo detenernos y no entrenar más en esta Ciudad Deportiva hasta que sea un campo no lesivo. A las personas se las conocen los momentos frágiles, de vulnerabilidad, y el vestuario que tiene Rayo Vallecano es increíble", concluyó.