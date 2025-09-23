Íñigo Pérez: "Si no estás enfocado y piensas que el Atlético no está bien, nos llevaremos un disgusto seguro"

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, demandó estar "realmente enfocado" en lo que supone medirse este miércoles al Atlético de Madrid y no pensar en cómo está el rival para así evitar llevarte "un disgusto seguro", y recalcó que siempre tiene "la sensación", pese a las críticas, de que el conjunto rojiblanco "juega muy bien" y que es uno de los que "más" le gusta a nivel personal.

"Sé que queda latente un poco en el ambiente lo que haya sucedido en el anterior, pero con estos equipos de tal magnitud como es el Atlético no podemos quedarnos solo con si tiene una mala racha y sí ser conscientes de que el potencial que tienen es muy alto y que aunque ahora los resultados digan que parece que no están bien, sabemos que en cualquier momento puedes ser tú una víctima de este nivel. Si no estás completamente realmente enfocado y piensas que no están tan bien, te llevarás un disgusto seguro", advirtió Pérez en rueda de prensa.

El técnico navarro también sabe que "todo proceso y proyecto nuevo cuesta un tiempo" y que eso le puede estar pasando a un Atlético en el que ve "mecanismos y ejecuciones a nivel individual y colectivo propias del entrenador". "Creo que el Atlético lleva años siendo criticado por escasez de juego, pero yo siempre que le analizo, tengo la sensación de que juega muy bien", indicó.

"Tiene muchísimo dinamismo en los dos costados, intercambia posiciones, tiene gente que realiza goles, buenos defensas. Entonces, en conjunto, cuando terminas el análisis del Atlético de Madrid, todos los años me pasa igual y es uno de los equipos que más me gusta", añadió al respecto, puntualizando que "estas dinámicas negativas contra estos equipos tienen menos peso que contra equipos como por ejemplo el Rayo Vallecano".

Para el entrenador franjirrojo, su rival de este miércoles está "en el proceso de volver a solidificar este proyecto" y para ello, Diego Pablo Simeone es el "ideal porque ya ha llevado a cabo unas cuantas mutaciones en este mismo club".

El conjunto rojiblanco no podrá contar con Alexander Sorloth, un futbolista que le ha hecho muchos goles al Rayo. "Yo no soy supersticioso, nada, pero es verdad que un jugador de ese nivel es mejor que no esté en el campo. Soy de los que piensa que queda muy bonito decir que ojalá estén los mejores en el campo, pero prefiero que no estén, que no les pase nada, que estén sanos, pero que no los pongan", admitió.

En este sentido, cree que "claro, que condiciona" la ausencia del noruego, pero "sobre todo a ellos". "Nosotros sabemos que si no juega Sorloth jugarán otros jugadores de un nivel idéntico que se diferencian de él. El nivel no disminuye, que es lo que a nosotros nos debe preocupar", remarcó Pérez.

Este pidió "no perder el balón en las zonas" en las que el Atlético les puede hacer "daño". "Ese es un punto clarísimo y si vemos los partidos que hemos jugado contra ellos, son muy buenos transitando y después hemos recibido bastantes goles cuando hemos jugado contra ellos. No hay que perder el balón estando mal ubicados y tener una mejor defensa de nuestro área como por ejemplo el otro día en Pamplona, que no lo hicimos bien el primer gol. Eso creo que será importante para que podamos tener opciones de ganar", detalló.

Sobre su equipo, dejó claro que "hizo prácticamente todo para ganar" el pasado fin de semana al RC Celta, pese a alguna duda al final, motivada porque sabían que el conjunto gallego "es muy, muy peligroso", y aseguró que, pese a que el comienzo no ha sido el deseado, "el rumbo sigue siendo el mismo que el año pasado".

"Sólo que creo que tenemos menos puntos y eso sí que genera frustración, pero en ningún caso una preocupación de decir que no estamos bien. Debemos ocuparnos de esto, debemos seguir aumentando el nivel de excelencia y ojalá podamos ser más contundentes en el área rival para poder ganar partidos, que es lo que al final nos va a retroalimentar y sobre todo nos va a ayudar a conseguir el objetivo", subrayó el entrenador del Rayo Vallecano.

Preguntado por el déficit a nivel ofensivo, Íñigo Pérez fue claro. "Siempre tengo el mismo discurso respecto al acierto y que es que no nos falte el volumen, que nos sobre, que digamos que somos el equipo que más genera y el que menos acierta. En eso estamos en los entrenamientos, en la práctica y ojalá haya un año en el que digamos que generamos mucho y acertamos mucho, pero en el fútbol está clarísimo que lo más difícil es el gol y lo segundo más difícil es eliminar contrarios y lo siguiente más difícil es poder dominar partidos", sentenció.