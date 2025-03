Íñigo Pérez: "Tengo predilección por Fede Valverde, es una gozada verle"

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, confesó una "predilección por Fede Valverde" aunque apuntó que en el Real Madrid, su rival de este domingo, hay calidad de sobra pese a las bajas, con la mente puesta en mantener la identidad de su Rayo en el Santiago Bernabéu.

"Anímica y físicamente llegamos plenos de energía. En óptimas condiciones", afirmó en la rueda de prensa previa, con ganas de seguir sin perder contra el equipo de Carlo Anelotti. "Han sido dos partidos en los que el conjunto ha sido muy bueno por parte de los jugadores, a gran nivel defendiendo y atacando. Necesitas eso y que ellos no estén todo lo acertados que suelen estar", dijo.

Por otro lado, Pérez explicó que recupera a Unai López y que con Raúl de Tomás la gente tiene que tener mucha paciencia, al tiempo que reconoció como "importante" la baja de Mumin. "La baja de Mumin es una baja importante. Nos debilita mucho como grupo. Aridane entró el otro día, no me gusta el runrún, estuvo bien y tiene experiencia como para manejar estos momentos", apuntó.

Además, el técnico del Rayo fue preguntado por las bajas del Madrid, por jugar contra Kylian Mbappé como no hicieron en la ida y por su jugador blanco preferido. "Siempre que un equipo pierde jugadores importantes es debilitar al equipo, pero sabemos que tienen la capacidad de que apenas se note", afirmó.

"Se juegan los títulos, siempre compromete, pero no les va a debilitar, que tengan bajas o un partido el miércoles, se están jugando la Liga. Desde el minuto uno vamos a ver un Madrid que no va a especular, va a ir a ganar el partido. La identidad es algo que no se puede perder. Iremos al Bernabéu intentando que la gente nos reconozca", añadió.

"Todas las semanas las enfocamos del mismo modo, siempre hay una fase de análisis del rival. Luego hay una zona de entrenamiento, a la mejora del Rayo. Hemos preparado la semana igual, sabiendo que este rival exige permanecer más al detalle, tener más nivel. No veo que el Madrid si juega con Mbappé, Vinícius o Rodrygo en punta le altere mucho su identidad. El dinamismo que tienen arriba siempre lo mantiene. Si jugase Mbappé le añade el talento individual", insistió.

"No sé cuál es más determinante, no sé elegir, yo tengo predilección por Fede Valverde, me parece un jugador que cada vez que pones la televisión le ves defender, atacar, es una gozada verle", confesó, seguro de que el Madrid no estará confiado ante el Rayo, aunque su técnico decida rotar.

Además, Pérez se refirió a que el Rayo solo haya ganado una vez en su historia en el Bernabéu hace 30 años. "Es un buen dato, cuando hay un dato con tanto peso te gustaría romperlo. Por mucho que queramos eso no va a hacer que ganemos, pero estaría bien romperlo y ganar en el año del centenario, sería un buen momento", terminó.