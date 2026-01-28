Inma Gabarro pone fin a su cesión en el Sevilla FC y vuelve al Everton inglés

Maria Inmaculada Gabarro Romero of Sevilla FC and Maria Mendez of Real Madrid compete for the ball during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Sevilla FC at Alfredo Di Stefano stadium on January 10, 2026, in Vald - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC confirmó este miércoles que la delantera española Inma Gabarro ha regresado el Everton FC inglés, club que tenía cedida a la futbolista andaluz en el conjunto sevillista hasta final de temporada y que ha decidido recuperarla para lo que resta de campaña.

"El Sevilla FC Femenino y el conjunto inglés han llegado a un acuerdo para la vuelta a Inglaterra de la futbolista de Espartinas al requerirla el plantel 'toffee', hecho que se produce dentro de la cesión a la que se llegó el pasado mes de septiembre y en una operación que ha resultado muy ventajosa para el Sevilla FC en el marco económico", detalló el conjunto de la Liga F Moeve.

Inma Gabarro, campeona del mundo Sub-20 con la selección española en 2022, ha cerrado su cesión en el equipo andaluz después de disputar 15 partidos oficiales, la mayoría como titular y acumulando más de 1.100 minutos, con un balance de tres goles y una asistencia. "El Sevilla FC desea agradece a Inma el compromiso mostrado en su vuelta a casa y le desea la mayor de las suertes en el futuro", sentenció el club hispalense.