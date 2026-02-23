El Inter busca la remontada en el Meazza, y Leverkusen y Newcastle pasar el trámite

Archivo - 25 August 2025, Italy, Milan: Inter's Marcos Thuram celebrates scoring during the Italian Serie A soccer match between Inter Milan and Torino at the San Siro Stadium. Photo: Gianluca Ricci/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa - Gianluca Ricci/LiveMedia-IPA/ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Inter de Milán recibe este martes en el Giuseppe Meazza al Bodo/Glimt, en la vuelta del 'playoffs' de la Liga de Campeones, con el objetivo de dar la vuelta a una eliminatoria que se ha puesto cuesta arriba para los subcampeones después de la derrota (3-1) en el Círculo Polar Ártico, mientras que Bayer Leverkusen, ante Olympiacos, y Newcastle, frente al Qarabag, quieren finiquitar ante su público su acceso a los octavos de final.

El actual subcampeón de Europa está en apuros. El Inter de Milán se cayó del Top 8 de la fase liga después de un irregular tramo final, en el que cayeron ante Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal, y ahora su continuidad en la máxima competición continental está en el alambre. La derrota en el encuentro de ida del 'playoffs' ante el Bodo/Glimt (3-1) hace que los pupilos de Cristian Chivu necesiten ganar por, al menos dos tantos, en el Giuzeppe Meazza, para no quedar eliminados.

Una empresa que suele complicarse en el caso de los italianos en sus participaciones en Champions League en este siglo, ya que el Inter sólo ha sido capaz de remontar en una ocasión --octavos en la 2010-11 al Bayern Múnich--. De hecho, en cinco de sus últimas 10 eliminaciones en cruces perdió el partido de ida, cuatro de ellas por más de un gol. Pese a ello, los 'nerazzurri' tienen motivos para aferrarse como su marcha como local, donde encadenan tres victorias seguidas.

Otra de las malas noticias para los interistas es que su referente ofensivo y jugador de más talento en ataque, Lautaro Martínez, será baja en el encuentro por lesión. Además, tampoco podrán contar con otra pieza clave en el esquema de Chivu como Hakan Calhanoglu, que también se perdió el partido de ida.

Por su parte, el Bodo/Glimt tiene al alcance de su mano seguir haciendo historia en su primera participación en la máxima competición continental. Y en caso de hacer buena la renta de dos goles, se convertiría en el primer equipo noruego que supera una eliminatoria en la Liga de Campeones en la historia. Además, tienen motivos para creer, puesto que en sus dos últimos partidos a domicilio en la competición, lograron asaltar el Metropolitano (1-2) y empatar en Dortmund (2-2).

En las otras dos eliminatorias del día, Leverkusen y, sobre todo, Newcastle tienen más que encaminado su pase a los octavos de final. Los alemanes, que sufrieron durante parte del partido de ida en el Pireo, acabaron llevándose el duelo ante el Olympiacos por 0-2 gracias al doblete de Patrik Schick. Ahora, en el BayArena, donde encadenan cuatro triunfos consecutivos y sin recibir gol, quieren finiquitar su pase ante un conjunto griego que no pierde como visitante desde octubre.

En el caso del Newcastle, las urracas dejaron, a falta del trámite de la vuelta, su acceso a los octavos después del 1-6 de la ida en tierras azerbaiyanas, en el que demostraron la superioridad sobre el Qarabag. Aun así, los de Eddie Howe buscarán con el encuentro de vuelta poner fina la racha de dos derrotas consecutivas en Saint James' Park, dónde solo han ganado uno de sus últimos cinco duelos, precisamente en Liga de Campeones ante el PSV (3-0).

PROGRAMA DE LA VUELTA DE 'PLAYOFFS' DE LA LIGA DE CAMPEONES

Martes 24.

Atlético de Madrid - Brujas18.45 horas.

Bayer Leverkusen - Olympiacos21.00 horas.

Inter - Bodo/Glimt21.00 horas.

Newcastle - Qarabag21.00 horas.