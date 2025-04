El Inter elimina al Bayern y reta al Barça

Los de Inzaghi aguantaron el pulso contra los alemanes en Milán (2-2) y se citaron con los de Flick en semifinales de Champions

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Inter de Milán empató (2-2) este miércoles en el Giuseppe Meazza con el Bayern de Múnich e hizo bueno el triunfo en la ida la semana pasada para avanzar a semifinales de la Liga de Campeones, penúltima ronda en la que se enfrentará al FC Barcelona.

Los de Simone Inzaghi aguantaron los intentos de remontada alemanes, con un inicio más visitante y la reanudación con gol de Harry Kane. La reacción local fue pronta y contundente, con dos goles en tres minutos, de Lautaro Martínez y Pavard. El 2-2 de Eric Dier probó la fortaleza defensiva de un Inter que jugará su segunda semifinal de Champions en tres temporadas.

El cuadro italiano se salvó en dos saques de esquina de cierto especular con el 1-2 de la ida y confiar en sus virtudes atrás. Los de Vincent Kompany salieron a jugar en campo rival y agobiaron a un Inter que tardó 20 minutos en encontrarse algo más cómodo sobre el césped, en una desapacible tarde de viento y lluvia.

Thomas Müller, finalmente en el once, perdonó el primer acercamiento alemán, mientras la contra italiana puso nervioso al Bayern en un par de tentativas. Michael Olise no acertó tampoco y la posesión visitante empezó a perder fuerzas. Con todo, el Inter no supo generar peligro, salvo un disparo desviado por poco de Hakan Calhanoglu, en un camino a vestuarios poco fino de ambos.

Los de Kompany, con otra más que no remató como antaño Müller, cambiaron el guion con la pegada de Kane en el inicio del segundo acto. El delantero inglés aprovechó un metro de la oposición para cruzar a la red el 0-1, pero el gol en contra despertó al Inter. Lautaro Martínez y Pavard aprovecharon el balón parado para hacer el 2-1 que pudo ser más si no es por Dier.

El propio lateral inglés se terminó de vestir de héroe cuando voló al segundo palo para cabecear, sin ángulo, el 2-2 a 15 minutos del final. El Bayern se volcó, Inzaghi se protegió como pudo con los cambios pero el Inter sufrió el acoso de un clásico de la Champions, un Bayern que se resistió a quedarse fuera del camino a Múnich.

Los bávaros no serán anfitriones en la final de su Champions, a pesar de que Müller, quien después de 25 años dirá adiós al equipo, tuvo la última en el descuento, en área pequeña, para escribir algo más de su leyenda. El Inter vivió con suspense la opción de la prórroga pero celebró a lo grande en el Giuseppe Meazza su cita con un Barça que busca la Champions diez años después.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INTER DE MILÁN, 2 - BAYERN MÚNICH, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

INTER DE MILÁN: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (Frattesi, min.88), Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (Augusto, min.73); Lautaro (Taremi, min.81) y Thuram.

BAYERN MÚNICH: Urbig; Laimer (Coman, min.84), Kim (Guerreiro, min.65), Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka (Pavlovi*, min.84); Olise, Müller, Sané (Gnabry, min.65); y Kane.

--GOLES:

0 - 1, min.52, Kane.

1 - 1, min.58, Lautaro Martínez.

2 - 1, min.61, Pavard.

2 - 2, min.76, Dier.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESV). Amonestó a Arnautovic (min.69) por parte del Inter. Y a Kim (min.28) y Dier (min.45+1) en el Bayern.

--ESTADIO: Giuseppe Meazza.