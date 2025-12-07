El Inter Miami de Messi conquista la MLS en el adiós de Alba y Busquets

Inter Miami CF - New York City FC - Europa Press/Contacto/Chris Arjoon

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Inter Miami se proclamó campeón de la Major Soccer League (MLS) por primera vez en su corta historia como club al superar (3-1) al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup 2025.

El Chase Stadium se despidió como casa de los de Miami, que estrenarán en 2026 el Miami Freedom Park, con los suyos levantando su primera liga. Un título que puso fin a la larga y exitosa carrera de los internacionales españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

Leo Messi asistió en la segunda parte a los goles de Rodrigo de Paul y Tadeo Allende para cumplir el sueño del Inter Miami de David Beckham en su sexta temporada. Los locales se fueron al descanso con el 1-0 de Edier Ocampo en propia puerta, pero a la hora de encuentro Ali Ahmed empató para los Whitecaps.

El club de Florida, que renovó en octubre a Messi hasta 2028, había sido el mejor club de fase regular en 2024 y ganó la Copa de la Liga en 2023. Con Javier Mascherano en su banquillo, Inter Miami hizo historia, también Messi con su trofeo 47, en el adiós de dos leyendas de España y el FC Barcelona como Alba y Busquets.