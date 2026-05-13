El Inter de Milán rubrica su doblete con la Coppa

13 May 2026, Italy, Rome: Lazio's Nuno Tavares and Inter Milan's Lautaro Martinez battle for the ball during the Italian Cup Final soccer match between SS Lazio and Inter Milan Olympic Stadium. Photo: Fabrizio Corradetti/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Fabrizio Corradetti/LaPresse via / DPA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Inter de Milán ha vencido este miércoles por 0-2 a la SS Lazio en la final de la Coppa Italia Frecciarossa, rubricando los milaneses su doblete nacional durante esta temporada 2025-26, gracias a esta conquista y a la del título de la Serie A logrado anteriormente.

En el Estadio Olímpico de Roma, se adelantó el Inter con un autogol de Adam Marusic, de cabeza al saque de un córner. Y sobrepasada la media hora de partido, Lautaro Martínez marcó el segundo gol 'nerazzurro' remachando a placer una asistencia rasa de Denzel Dumfries, que había robado el balón en zona peligrosa tras un despiste fatal de la defensa de la Lazio.

Esta victoria significó para el Inter su décimo entorchado de Coppa, el tercero para su palmarés en las últimas cinco ediciones. Y a pesar de su dura eliminación en dieciseisavos de final de la Champions League contra el Bodo/Glimt, los 'nerazzurri' finalmente acabaron el curso son sonrisas.