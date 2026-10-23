Intervenidas más de 6.000 camisetas y productos presuntamente falsificados del FC Barcelona

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido en el interior de un almacén de la capital catalana más de 6.000 artículos presuntamente falsificados que distribuía camisetas y merchandising del FC Barcelona, informa el cuerpo en un comunicado este viernes.

La operación se inició a raíz de las actuaciones de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Catalunya en colaboración con los titulares de los derechos de la propiedad industrial del club de fútbol, tras la denuncia realizada por estos últimos.

Dicha actuación permitió localizar en el interior de un almacén situado en la calle Rosselló diferentes artículos falsificados, los cuales se distribuían en varios establecimientos comerciales situados en las proximidades de la Sagrada Familia, uno de los principales enclaves turísticos de la ciudad.

Finalmente la operación se saldó con la detención de una persona como responsable de un presunto delito contra la propiedad industrial.