Inzaghi: "Debemos jugar la final con determinación y no con obsesión"

30 May 2025, Bavaria, Munich: Inter Milan coach Simone Inzaghi attends a press conference, ahead of Saturday's UEFA Champions League final soccer match against Paris Saint-Germain. Photo: Peter Kneffel/dpa

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, reiteró este viernes que deben jugar la final de la Champions de este sábado (21.00 horas) ante el Paris Saint-Germain "con determinación y no con obsesión", sabiendo que será un partido "difícil" que se decidirá en los "detalles", aunque el conjunto italiano llega de la "mejor manera".

"Debemos ir, no con obsesión, sino con determinación y voluntad de ganar este partido. Sabemos que tenemos enfrente a un equipo muy preparado, con gran calidad, pero jugaremos con nuestras armas, como siempre hemos hecho. Es un partido difícil, pero gracias a la determinación y la agresividad hemos llegado hasta aquí y no queremos detenernos", expresó el técnico del conjunto italiano en la rueda de prensa previa a la final de la Champions de este sábado.

Así, Inzaghi insistió en que deben "estar frescos mentalmente" una partido de este calibre. "Sabemos cómo se preparan determinados partidos, tenemos campeones del mundo, tenemos campeones de Europa. En mi opinión, llegamos en el mejor modo y mañana sabemos que el partido puede decidirse en detalles", analizó.

"Cabeza, determinación, agresividad, lucidez, se podrían añadir muchas cosas, porque para hacer un buen partido y ganar una final se necesita todo, sobre todo, los detalles que estamos tratando de cuidar del mejor modo posible. Sabiendo que enfrente tenemos un gran equipo que ha merecido la final como el Inter, que tiene una fuerza increíble, un gran entrenador como Luis Enrique, que admiro tanto como entrenador como persona", dijo sobre los ingredientes para el triunfo.

Y es que levantar la 'Orejona' este sábado es el "mayor deseo" del Inter, para brindarle el triunfo a su afición. "Sabemos que mañana toda la curva norte estará con nosotros en el campo, porque empezamos todo el trabajo juntos en septiembre en Manchester y queremos terminarlo mañana todos juntos aquí en Múnich", afirmó.

"Solo puedo decir que este equipo en estos cuatro años han dado muchísimo, ganando mucho, perdiendo algunas veces, como suele suceder en el fútbol. Pero siempre hemos puesto en el campo todo lo que teníamos. Estamos muy orgullosos de representar al Inter y lo haremos también mañana, en la final de la Champions, una competición que desde niño soñaba con ganarla. No lo he hecho como jugador, me he quedado en los cuartos de final. Gracias a este grupo, a estos jugadores, ya he podido jugar dos finales como entrenador", agradeció a su equipo.

Con ellos, disputaron la final de 2023 ante el Manchester City, de la que aprendieron "la preparación, en cómo llegar a la final, en estos días anteriores, la vigilia, los entrenamientos que hicimos después del 'Media Day' para llegar a hoy". "Para un entrenador, tener a todos disponibles es lo mejor que se puede pedir", agradeció, avanzando que Benjamin Pavard está bien y podrá ser titular.

"La última cosa que diré mañana no la puedo responder porque lo dirá mi corazón, lo que sienta en ese momento. Con respecto a favoritos y no favoritos, cada partido tiene su historia. Hay jugadores que saben que deben estar muy atentos a los detalles, porque sabemos que las finales a veces se deciden por detalles. Hace dos años no éramos favoritos, pero luego el campo nos dijo que jugábamos en igualdad y probablemente merecimos algo más", concluyó.