Inzaghi: "Tenemos todas las posibilidades de volver a una final de Champions"

Simone Inzaghi - Massimo Paolone/Lapresse Via Zum / Dpa

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, reconoció el dolor de la derrota (1-0) ante el Manchester City este sábado en la final de la Liga de Campeones, con ocasiones como para haber firmado al menos una "merecida" prórroga, al tiempo que auguró que su equipo volverá pronto a la final de la Champions.

"Estuvieron geniales mis jugadores, sé que es un momento difícil, queríamos a toda costa el copa, pero los jugadores deben estar orgullosos. Ayer en la conferencia dije que no cambiaría a estos jugadores por nadie y hoy todo el mundo vio por qué", dijo tras la derrota con el 1-0 de Rodri en el minuto 58.

El técnico italiano destacó lo poco que generó el City y las opciones al final, sobre todo de Lukaku y Gosens. "Concedimos muy poco, solo recuerdo una atajada de Onana sobre Foden. La afición ha sido maravillosa y nos ha permitido llegar hasta aquí. Debemos estar orgullosos del progreso que hemos logrado, es la quinta final en los últimos 20 meses", afirmó.

"Hoy no sufrimos mucho, lo hemos hecho mejor en la primera parte. En la segunda parte creamos muchas situaciones de gol pero nos faltó remate. En los últimos 20 minutos, de Gosens, Lukaku, te preguntas por qué no entró el balón, repasar la acción del larguero duele. Me hubiera gustado jugar la prórroga, el equipo se lo mereció", añadió.

Además, Inzaghi apuntó que el Inter no tardará en volver a otra final en busca de su cuarta Copa de Europa. "Tenemos todas las posibilidades de volver a la final de la Champions. Honor al Manchester City, por el camino que ha hecho en los últimos años mereció la copa", terminó.