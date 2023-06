Iraia Iturregi: "No hemos estado bien en ninguna faceta de juego"

Archivo - Iraia Iturregi, head coach of Athletic Club, looks on during the Carranza Thophy between Atletico de Madrid and Athletic Club at Nuevo Mirandilla stadium on August 25, 2021 in Cadiz, Spain

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La entrenadora del Athletic Club femenino, Iraia Iturregi, lamentó este miércoles que sus jugadoras "no" hayan "estado bien en ninguna faceta de juego" durante las semifinales de la Copa de la Reina, quedando eliminadas tras su derrota (0-4) frente al Real Madrid en un partido disputado en el Estadio Municipal de Butarque (Leganés).

"No hemos estado bien en ninguna faceta de juego, ni en fase defensiva ni en fase ofensiva, y al final los goles son consecuencia de ello. El segundo gol es un fallo de marca en centro lateral y el tercer gol es una situación en la que dejamos correr a una jugadora sin oposición hasta primer palo remata sola", valoró en rueda de prensa.

"Creo que ha sido en el minuto 6 o 7 el gol de Weir y es verdad que nos ha hecho daño porque habíamos hablado de hacer el partido largo, intentar que en los primeros minutos no sucediera nada porque nos interesaba hacer un partido largo. Pero eso te trastoca los planes; ya no solo el gol, sino luego también el cambio de Valdezate", añadió Iturregi sobre la fea lesión de rodilla de su defensa central.

"Me fastidia porque creo que no hemos sido capaces de mostrarnos como somos nosotras en el campo, porque veníamos haciendo partidos muy buenos a nivel defensivo. Sí que nos estaba costando a nivel ofensivo, pero hoy hemos mostrado bastante fragilidad a nivel defensivo también y, ante un rival tan efectivo como el Real Madrid, con jugadoras tan determinantes, pues no les podemos dar tantas facilidades", subrayó la técnica 'leona'.

Pese a todo, Iturregi elogió la participación Zubieta y Landaluze en la zaga, ya que "en otros partidos lo han hecho francamente bien". "Claro está que cuando hemos tenido muchísimas bajas y justo todas en la misma posición, pues claro que influye porque todos sabemos la importancia que tiene la posición de defensa central", dijo al respecto.

"Hoy hemos estado poco contundentes, pero no achacaría solo a las centrales. Hemos estado poco contundentes a nivel colectivo. Influir pues claro que influye, pero al final el equipo se tiene que adaptar a lo que va sucediendo durante la temporada y en el terreno de juego", argumentó la entrenadora del Athletic.

"Incluso hemos barajado cambiar la estructura de juego, pero tampoco teníamos opciones y eso quizá te limita también a la hora de poder buscar alternativas a ir por detrás en el marcador. Pero bueno, es lo que hay, no hemos sabido adaptarnos. Ante esa adversidad, hemos intentado buscar soluciones, pero no han sido las correctas, no nos han salido bien y no hay que buscar excusas", reflexionó.

Además, Iturregi hizo un análisis de toda la temporada rojiblanca. "En el caso de la Liga nos habíamos planteado un objetivo muy ambicioso, que era el de mejorar lo que habíamos hecho el año anterior, porque hemos sufrido pérdidas dentro del equipo importante y ya sabíamos que partíamos con un equipo muy joven", indicó.

"Sí que es verdad que nos hemos quedado a cinco puntos de conseguir ese objetivo. ¿Estoy satisfecha? No, porque se me marca un objetivo muy ambicioso y claro está que personalmente me hubiera gustado conseguirlo. Pero también es verdad que no nos hemos quedado tan lejos", señaló Iturregi.

"En Copa, ahora mismo la sensación que tengo es muy mala. ¿Por qué? Teniendo en mente por ejemplo el último partido que jugamos contra el Real Madrid y cómo sí le competimos, pues hoy no hemos sido capaces de competirle de esa manera. Entonces mi sensación hoy es mala", recalcó.

"Seguro que dentro de unos días el balance que hacemos es que hemos llegado a unas semifinales de Copa y que la experiencia a estas jugadoras tan jóvenes les va a servir seguro en el futuro", concluyó Iturregi la rueda de prensa desde el Estadio Municipal de Butarque.