Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens estarán en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras sendas invitaciones

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

España acudirá con una delegación de ocho deportistas a los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) después de que las esquiadoras Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens, esta acompañada de su guía Victoria Ibáñez, hayan recibido sendas invitaciones nominales, según confirmó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE).

De este modo, estas deportistas se unen a Audrey Pascual, María Martín-Granizo y Javier Marcos, también de esquí alpino, Emilio Redondo, de snowboard, e Higinio Rivero, de esquí de fondo y biatlón, que eran los cinco que inicialmente habían logrado su clasificación para la cita invernal. Será la primera vez en la historia en que una delegación paralímpica española cuente con mayor porcentaje de participantes femeninas que masculinos, remarcó el CPE.

Iraide Rodríguez, madrileña de 17 años que sufrió un infarto medular al poco de nacer que le causó una paraplejia y que forma parte de los Equipos de Promesas Allianz de Deportes de Invierno y Cofidis de Ciclismo, compite en la categoría de deportistas sentadas.

Ha practicado numerosos deportes a lo largo de su vida y se inició en el esquí alpino a los tres años, aunque su debut internacional tuvo que esperar hasta los 16 y e su palmarés figuran ya siete podios en pruebas de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

Por su parte, Alejandra Requesens será la única participante con discapacidad visual de la expedición nacional y competirá con la deportista de apoyo Victoria Ibáñez en la clase AS3. La esquiadora y su guía, ambas madrileñas de 23 y 26 años, respectivamente, se iniciaron en la competición internacional hace dos temporadas y ya han pisado el podio en varias carreras continentales.

El CPE indicó que las tres deportistas han recibido invitaciones nominales por parte de la Comisión Bipartita de los Juegos, formada por el Comité Paralímpico Internacional (CPI) y la FIS, para disputar las pruebas de eslalo y gigante de sus respectivas categorías.

Los ocho deportistas del equipo nacional, todos ellos debutantes en Juegos de Invierno, estarán acompañados en Italia por un equipo de apoyo de 16 personas (entrenadores, servicios médicos, 'skimans', personal técnico y de oficina), repartido entre las Villas Paralímpicas de Cortina d'Ampezzo, la mayoría, y Tesero.

En esta cita, España estará presente en cuatro de las seis modalidades del programa paralímpico de invierno, todas a excepción del curling en silla de ruedas y el hockey sobre hielo, y mejora con estos ocho participantes las cifras de las dos últimas ediciones ya que en Pekín 2022 contó con dos deportistas con discapacidad y en PyeongChang 2018, con tres.

"La mayoría de los clasificados han podido preparar el salto al máximo nivel gracias al Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno, un proyecto del CPE que busca detectar talento, asegurar el relevo generacional y profesionalizar las estructuras técnicas. La concentración permanente de este grupo se ha desarrollado en la estación gerundense de La Molina", recordó el CPE.