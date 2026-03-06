Irán no competirá en los Juegos Paralímpicos de Invierno por el conflicto en Oriente Medio

March 5, 2026, Verona, Veneto, Italy: Agistos are seen by Arco dei Gavi in Verona one day before the Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Paralympic Winter Games. - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán no tendrá ningún atleta compitiendo en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, que comienzan este viernes, después de la renuncia de su único deportista clasificado al no poder viajar a Italia "de forma segura" por el conflicto en Oriente Medio.

Según informó el Comité Paralímpico Internacional (CPI) en un comunicado, el Comité Paralímpico Iraní tenía previsto participar con un deportista, Aboulfazl Khatibi Mianaei, en dos eventos de esquí alpino para personas con discapacidad: sprint y 10 km clásico de pie. "Sin embargo, debido al conflicto en Medio Oriente, el deportista paralímpico en PyeongChang 2018 y Beijing 2022 no puede viajar de forma segura a Italia", avanzó el organismo en su página web.

El presidente del CPI, Andrew Parsons, calificó de "realmente decepcionante para el deporte mundial" que Aboulfazl Khatibi Mianaei "no pueda viajar de forma segura para competir en sus terceros Juegos Paralímpicos de Invierno".

"Desde que comenzó el conflicto, el CPI y el Comité Organizador han estado trabajando incansablemente con el Comité Iraní y la Federación Nacional de Esquí para encontrar rutas alternativas que permitieran el traslado seguro de la delegación iraní a los Juegos. Sin embargo, con el conflicto extendiéndose por Medio Oriente, el riesgo para la vida humana es demasiado alto", agregó Parsons.

El Comité Iraní informó al CPI que "no era posible garantizar un traslado seguro a Milán" del deportista, por lo que no podrían asistir a los Juegos. "No poder competir en unos Juegos Paralímpicos de Invierno por factores fuera de su control, después de años de entrenamiento y dedicación, es desgarrador para el atleta", lamentó.

Como consecuencia de la no participación de Irán, la bandera del país ha sido retirada del desfile de deportistas de la Ceremonia de Apertura de esta noche en la Arena di Verona. El conflicto en Oriente Medio se ha intensificado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los contraataques del país asiático desde el sábado pasado.