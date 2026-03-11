Irán no ve "ninguna posibilidad" de jugar el Mundial con la situación actual

Ceremonia de jura de lealtad al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, en Teherán - GOBIERNO DE IRÁN

BERLÍN 11 Mar. (dpa/EP) -

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, descarta que la selección masculina participe en la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México debido a la actual situación de guerra que vive el país tras el ataque estadounidense y de Israel del pasado 28 de febrero, durante el cual murió el líder del país, el ayatolá Alí Jamenei.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", aseveró Donyamali en una entrevista televisiva.

Irán debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses, dos de ellos en Los Ángeles y otro en Seattle. Según indicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró en su reunión de este miércoles que el combinado asiático es "bienvenido" al país.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también ha insinuado un boicot tras los acontecimientos relacionados con la selección femenina en la Copa de Asia en Australia. Seis jugadoras decidieron quedarse en el país oceánico después de que el Gobierno de ese país les concediera visados humanitarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que ofrecerían esos visados si los australianos no lo hacían.

"¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?", advirtió en este sentido Taj.