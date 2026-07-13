Iraola: "Entiendo que el Liverpool es un club enorme, estoy preparado"

13 July 2026, United Kingdom, Kirkby: New Liverpool manager Andoni Iraola reacts during his official unveiling at the AXA Training Centre. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El español Andoni Iraola aseguró este lunes que está "preparado" para ser el entrenador de un "club enorme" como el Liverpool FC, por el que ha fichado por las dos próximas temporadas y donde, aunque tenga que cambiar alguna cosa a nivel táctico, va a mantener "el ADN" que han tenido sus anteriores equipos y que ha sido lo que considera que le ha llevado hasta Anfield.

"Sí, creo que lo entiendo, aunque, probablemente, hasta que no viva ciertas experiencias, no lo sabré del todo. Pero estoy aquí para vivir esas situaciones y estoy preparado. Entiendo que este es un club enorme y que todo lo que diga ahora será analizado con lupa", señaló Iraola en su primera rueda de prensa como entrenador del equipo inglés.

El extécnico del Rayo Vallecano o el Bournemouth sabe que "hay que ser muy consciente de los errores" cuando uno dirige a un club como el hexcampeón de Europa, pero advirtió que tampoco quiere ser "demasiado precavido". "Me gustaría actuar con normalidad. No voy a vivir aislado, solo en el campo de entrenamiento y en casa, también me gustaría ir a la ciudad, conocerla", confesó.

"Intentaré ser el mismo entrenador. Entiendo que quizás cometa errores aquí ante los medios y que diga cosas que no debería, pero no puedes estar todo el tiempo pensando sutilmente en no decir esto. Creo que tienes que ser tú mismo. Sé que el vestuario tendremos grandes personalidades y egos, pero intentaré no cambiar con ellos también", añadió al respecto en declaraciones recogidas por la web de su nuevo club.

Iraola no escondió que tendrá que "cambiar algunas cosas, incluso tácticamente". "Pero si me han fichado es porque quieren muchas cosas que ya hacía antes en otros clubes, así que no me gustaría cambiar en el campo el ADN de lo que han sido mis equipos, ni fuera de él", advirtió.

El de Usurbil admitió que su deseo hacia los aficionados 'reds' es "darles un equipo del que puedan sentirse orgullosos". "Creo que en el fútbol, y especialmente en el Liverpool, se trata de conectar. He estado en el otro bando en Anfield, donde se puede sentir la energía de este estadio, y me encantaría que esto se repitiera en cada partido. Y eso tiene que venir de nosotros, tenemos que ser un equipo que trabaje duro, intenso, agresivo, vertical, para que todos se sientan identificados y cómodos apoyando a este equipo", apuntó.