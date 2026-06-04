Iraola ficha por el Liverpool

Archivo - Andoni Iraola - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Andoni Iraola se convirtió este jueves en nuevo técnico del Liverpool para la próxima temporada, tras firmar contrato con el equipo 'red' y seguir en la Premier League después de su exitoso paso por el AFC Bournemouth.

"El Liverpool FC puede confirmar que Andoni Iraola ha llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del club de cara a la temporada 2026-27", anunció el comunicado oficial con el sustituto de Arne Slot, destituido el pasado sábado tras un considerable bajón en la temporada que defendían título liguero.

Iraola, de 43 años y célebre jugador del Athletic Club durante 12 temporadas, tomará las riendas del prestigioso equipo de Anfield en su cargo de mayor repercusión en los banquillos hasta la fecha. El de Usúrbil dejó huella a su paso por Mirandés, Rayo Vallecano y, en las últimas tres campañas, en el Bournemouth, donde logró una histórica clasificación a Europa y rozó los puestos Champions.

Precisamente, el hasta esta campaña equipo de Iraola pisó los talones al Liverpool hasta la última jornada de Premier por la máxima competición continental. "Muy entusiasmado, muy entusiasmado. Porque obviamente conoces al Liverpool, sabes que es un club grande, un club enorme, uno de los más grandes del mundo", dijo el vasco en sus primeras declaraciones a la web oficial del conjunto 'red'.

"No necesitas muchas cosas para sentirte atraído por el Liverpool. Liverpool es Liverpool. Pero, obviamente, el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a jugadores de primer nivel, la oportunidad de luchar por los títulos. Creo que no puede ser más atractivo que esto. Es difícil encontrarlo. Así que estoy muy emocionado de empezar", añadió.