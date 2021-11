Iraola: "La versión buena del Rayo pondría las cosas difíciles al Real Madrid"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, reconoció que su equipo ha demostrado esta temporada tener nivel para competir en escenarios como el de este sábado en el Santiago Bernabéu, con una "versión buena" y que sepa plantar cara al Real Madrid.

"No es cuestión de hacer una o dos cosas bien para poder frenarles. Hay que hacer muchas cosas bien. Equivocarte muy poco, darte opciones, como yo digo, de sacar algo del Bernabéu haciendo prácticamente todo bien", dijo en rueda de prensa este jueves.

"Es un equipo que cuando le dejas hacer y encuentra sus momentos de brillantez, que tienen en todos los partidos, sean más o menos duraderos, son diferenciales", añadió sobre el siguiente compromiso de un Rayo que marcha sexto, con solo cuatro puntos menos que los blancos.

El técnico vasco apuntó que no se fijarán solo en Vinicius y Benzema. "Imposible quedarse con un solo jugador. Tienen muchos jugadores que son de los mejores del mundo en su posición. Quizá los que últimamente están desequilibrando más los partidos son Benzema y Vinicius, en cuanto a números y desiquilibrio, pero prácticamente en todas las posiciones tienen jugadores de élite", afirmó.

Además, Iraola explicó la mala racha fuera de casa comparado con el cinco de cinco victorias como locales. "No creo que seamos un equipo que cambie demasiado de jugar en cada o a domicilio. El nivel que hemos tenido en las salidas ha sido muy alto. Hemos tenido escenarios muy complicados. No tengo idea, pero seguramente en la segunda vuelta, como ya nos pasó el año pasado, me preguntaréis por qué en casa nos está constando más", dijo.

"Posiblemente por el calendario lo ha querido así. Hay campos más complicados que otros y vamos a uno de los que más, si no el que más, y es muy complicado sacar algo del Bernabéu, pero, como he dicho antes, nos tenemos que dar las opciones. No sé cuántas podemos tener, pero las que tengamos, intentar aprovecharlas", añadió.

Además, el técnico del Rayo fue preguntado por la opción de firmar otro triunfo de renombre como el que sumaron ante el Barça. "Cuando juegas en un campo de estos, siempre sueñas con poder sacar algo y hacer bien las cosas, que vayan un poco de tu lado. El día del Barça puedes hacer el mismo partido y que metan el penalti y te vas con un empate, que te cambia la película", confesó.

"Vamos a hacer lo que podamos y no sabemos si con eso nos va a dar. Tenemos que hacer lo que podamos. Tenemos que acercarnos a esa versión buena del Rayo Vallecano, que creo que es competitiva para ponerle las cosas difíciles al Real Madrid. Si nos va a dar o no para sacar algo en el Bernabéu, no lo sabemos", explicó.

"Son partidos completamente distintos, por el escenario, por como juega el rival, el hecho de jugar en casa nos da el apoyo de nuestra afición, que no lo vamos a tener, desgraciadamente. Jugar en el Bernabéu, en un campo más grande, más espacios, más ida y vuelta... es un equipo que en esas transiciones te hace mucho daño, lo tenemos que controlar mejor", insistió.