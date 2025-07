Irene Paredes, la indiscutible centenaria durante más de una década

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa y capitana de la selección española Irene Paredes fue una de las protagonistas el pasado lunes en la victoria por 6-2 ante Bélgica en el segundo partido de la campeona del mundo en el Grupo B de la Eurocopa de Suiza, un choque donde recuperó un puesto de titular que ha sido prácticamente de su propiedad en grandes torneos desde hace más de una década.

La futbolista de Legazpi, que el pasado viernes 4 de julio cumplió 34 años, lleva prestando su calidad y liderazgo a la actual campeona del mundo desde hace ya casi 14 años y eso ha provocado que sea una de las tres centenarias históricas junto a Alexia Putellas y Jenni Hermoso, y que muy pronto se hiciese la jefa absoluta de la zaga del combinado nacional, donde ha compartido diferentes parejas.

La guipuzcoana debutó de la mano de Ignacio Quereda con la Absoluta a finales de 2011 en un partido ante Rumanía y desde entonces ha sido fija en la selección. De hecho, es la única del grupo que está en Suiza que ha jugado todas las grandes citas desde la clasificación para la Eurocopa de 2013, el primer torneo importante que disputaba España desde 1997.

Y desde esa fecha, Paredes apenas se ha perdido partidos y el del estreno en Berna ante Portugal fue el tercero entre Eurocopa, Mundial y Juegos Olímpicos de París. En la EURO de 2013 fue titular en los cuatro partidos (Inglaterra, Francia, Rusia y Noruega), formando pareja habitual con Ruth García, y dos años después, en el histórico primer Mundial, en Canadá, también fue fija en la zaga en los duelos ante Costa Rica, Brasil y Corea del Sur, con Marta Torrejón, con la que ha compartido vestuario los últimos años en el FC Barcelona.

Tampoco falló en la Eurocopa de 2017, ya con Jorge Vilda en el banquillo, y jugó los cuatro choques ante Portugal, Inglaterra, Escocia y Austria, con Torrejón y Andrea Pereira como compañeras en el centro. La siguiente parada fue el Mundial de 2019, donde ya incluso portaría el brazalete de capitán en los dos últimos partidos ante China y, en octavos, ante los Estados Unidos, con titularidades igualmente ante Sudáfrica y Alemania, con 'Mapi' León como pareja en el centro de la defensa.

Con la jugadora aragonesa, con la que forma dúo en el Barça, también sería indiscutible en la Eurocopa de 2022, donde ejerció de capitana y donde hizo su primer gol en un gran torneo, en el debut ante Finlandia. Luego sería titular ante Alemania, Dinamarca e Inglaterra.

La defensa vivió unos meses de ausencia de la 'Roja' dentro del conflicto surgido con las 15 jugadoras que renunciaron a jugar con la selección hasta que no hubiera mejoras estructurales, aunque no firmó aquel comunicado pese a que mostró expresamente su apoyo a aquellas futbolistas, Paredes retornó y entró en la lista final para el Mundial de 2023 de Australia y Nueva Zelanda, al contrario que León, que se mantuvo y mantiene firme en su postura de no volver.

Y una vez más, fue la líder de la defensa en la histórica conquista del título, donde, curiosamente, no portó el brazalete de capitán, distinción que Vilda concedió, primero, a Ivana Andrés, y posteriormente a Olga Carmona cuando la valenciana dejó de ser la compañera de la guizpucoana en el centro de la defensa para dejar su sitio a Laia Codina, tras una primera aparición de Rocío Gálvez en la dolorosa derrota ante Japón. Pese a ello, jugó todos los minutos del torneo.

Tampoco se perdió otra cita con la historia como la 'Final a Cuatro' de la primera Liga de Naciones, donde España, ya con la dirección de Montse Tomé, se coronó tras ganar a los Países Bajos y Francia, con Paredes como titular con Codina y ya como capitana. Este nuevo éxito dio el pase histórico a los Juegos Olímpicos de París, la cita donde no pudo hacer el pleno de participaciones.

117 PARTIDOS Y 14 GOLES

La central fue titular en el inicio de la fase de grupos ante Japón y Nigeria, descansó con el billete a cuartos conseguido ante Brasil, para volver en los agónicos cuartos ante Colombia, donde fue la heroína al anotar el 2-2 en el minuto 96 que llevó el choque a la prórroga y después de que la campeona del mundo fuese 0-2 abajo en el minuto 78. En la derrota en las semifinales ante las brasileñas, fue sustituida al inicio de la segunda mitad, y, lesionada, no jugó en el revés en la pelea por el bronce ante Alemania.

Tomé sorprendió al no convocar a Paredes para los cuatro amistosos después de la cita olímpica, pero la recuperó para la segunda edición de la Liga de Naciones, donde volvió a ser titular casi indiscutible, ya que sólo fue suplente en uno de los dos duelos ante Portugal.

Como era de esperar, la experimentada defensa entró en la lista de 23 elegidas por la asturiana para esta Eurocopa de Suiza, donde se perdió el primer partido ante las portuguesas por arrastrar una sanción de la fase de clasificación. Volvió para el segundo partido ante Bélgica, donde formó pareja con Laia Aleixandri y donde volvió a ver puerta, con un imperial cabezazo a la salida de un saque de esquina que significó el 2-1.

Este fue el decimocuarto gol como internacional de la de Legazpi, que acumula ya 117 partidos y que es la que más ha jugado con España en la historia de las Eurocopas, un total de 13 partidos de los 14 disputados por la actual campeona del mundo desde 2013. Un contador que parece que seguirá aumentando el próximo viernes ante Italia en el cierre de la fase de grupos donde parece que formará pareja con María Méndez para proteger de cara a cuartos a la apercibida Aleixandri.