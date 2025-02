Irene Paredes: "Me parece llamativo y raro que no haya condena a Rubiales por las coacciones"

Archivo - Irene Paredes attends during the Media Day of Spain Women Team for the Paris 24 Olympics Games celebrated at Ciudad Deportiva Los Angeles de San Rafael on July 3, 2024 in Madrid, Spain.

Archivo - Irene Paredes attends during the Media Day of Spain Women Team for the Paris 24 Olympics Games celebrated at Ciudad Deportiva Los Angeles de San Rafael on July 3, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Irene Paredes ha descrito como "llamativo y raro" que "no haya condena" para Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "por las coacciones" realizadas a Jenni Hermoso, a rebufo de la sentencia dictada este jueves por la Audiencia Nacional respecto a su beso no consentido a la delantera.

"Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual, lo que me parece algo llamativo y raro es que no haya condena por las coacciones. A partir de ahí, poco más os puedo decir", resumió Paredes en rueda de prensa, en la víspera de que España juegue ante Bélgica en la jornada 1 del Grupo A3 en la Liga de Naciones.

"Nos encontraremos con un equipo que tiene nueva seleccionadora, que no sabemos exactamente lo que nos va a plantear. Hemos visto diferentes opciones, pero somos un equipo que tiene recursos para adaptarse a cómo nos ataquen, a cómo defiendan y cómo podamos posicionarnos para atacar mejor. En base a lo que hagan mañana, pues ofreceremos distintos recursos", analizó sobre el combinado belga.

No obstante, la noticia del día era esa sentencia sobre Rubiales. "Es el resumen del sentir del vestuario. A partir de ahí, ¿nosotras qué vamos a decir? Respetamos a la Justicia y lo demás es estar centradas en el partido de mañana, que es lo que nos toca", añadió al respecto.

"Yo lo que tuve que decir ya lo dije en el juicio. A partir de ahí, hay personas, como es el juez en este caso, que ha dictado sentencia. Yo en eso obviamente no me puedo meter", subrayó. "No he podido hablar con Jenni todavía. Lo haré, si no es en un rato, mañana. No sé cómo está, pero hay ciertas cosas que se quedarán entre nosotras", avisó.

La zaguera habló luego sobre su propia recuperación. "Han sido unos meses que, después de los Juegos acabé lesionada, me costó recuperarme, se me alargó un poco. A nivel mental también era momento de parar; por tanto lo tomé con calma. El no venir a la selección, pues creo que era una consecuencia de no estar en un buen momento", señaló.

"Cada vez es más difícil venir a la selección, por tanto yo me centré únicamente en volver a una buena versión de mí, a volver a rendir a tope para poder jugar con el club y, por ende, estar disponible para la selección", argumentó la jugadora del FC Barcelona.

"Tranquilas no, lo que estamos es centradas en el partido de mañana y lo que queremos es revalidar el título de la Nations League. No pensamos en más allá, contra Bélgica hemos jugado muchas veces y ha habido resultados de todo tipo, nuestra intención es ganar mañana y seguir mirando adelante", aseguró la de Legazpi.

También fue preguntada sobre el regreso de Paralluelo a la 'Roja'. "Salma ha pasado unos meses complicados, tenía ciertos dolores y el club junto a ella decidieron que lo mejor era parar, trabajar muy duro en el gimnasio, como lo ha hecho", comentó Paredes.

"Sé que ha sufrido, porque no es fácil dar ese paso al lado con vistas a objetivos a largo plazo en vez de al partido de fin de semana, como estábamos el resto. Conocemos a Salma, el potencial que tiene, lo diferencial que es; y por tanto, es una pieza clave en esta selección", agregó.

"Yo solo os puedo hablar de mí, de mis objetivos, de mi rendimiento. Entiendo que si estoy aquí es por mi rendimiento. Me encuentro bien, creo que mi rendimiento está siendo bueno en el club y por ello he sido seleccionada. Mi objetivo es solo seguir así, poder aportar el máximo, tanto en club como en selección", continuó en la rueda de prensa.

De igual modo, aludió a la seleccionadora Tomé. "Antes de la concentración sí que hablé con Montse. La realidad es que hoy estoy aquí, sigo siendo parte del grupo de capitanas. Mañana si te digo la verdad, no sé si voy a jugar. Así que veremos", auguró.

La 'Roja' ayudará con este duelo a recaudar fondos para afectados por la DANA del pasado otoño en la provincia de Valencia. "Es un partido que tiene una connotación especial por esa parte. También es un guiño intentar ayudar a toda esa gente que sufrió tanto. No sé si vamos a poder llenar el estadio. Lo que sí quiero es animar a todo el mundo a que venga, más allá de vernos también, para poder hacer esa aportación para ayudar a la gente que está más necesitada", concluyó Paredes.