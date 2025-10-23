Irene Paredes: "El 'staff' ha entrado con muchas ganas, con mucha ilusión y quiere hacer las cosas bien"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Irene Paredes, capitana de la selección nacional absoluta, ha afirmado este jueves que el 'staff' técnico comandado por Sonia Bermúdez "ha entrado con muchas ganas" y "con mucha ilusión" en una nueva etapa, ya que "quiere hacer las cosas bien" de cara a la semifinal de la Liga de Naciones Femenina contra el combinado de Suecia.

"Si no la ha desvelado ella, no voy a ser yo quien lo haga", comentó Paredes en rueda de prensa sobre el posible once titular de Bermúdez para la ida de esa 'semi' en el Estadio de La Rosaleda (Málaga). "Lo que sí sé es que es un 'staff' que ha entrado con muchas ganas, con mucha ilusión y que quiere hacer las cosas bien, como lo queremos las jugadoras", añadió.

"Es de agradecer que la nueva seleccionadora siga confiando en mí. También decir que mantendremos el grupo de capitanas que estuvimos en la Eurocopa. Siempre digo que creo que nos entendemos muy bien. Al final ya no me veo como capitana referente, sino que somos un grupo de capitanas que tenemos la suerte de tener diferentes perfiles para llegar a todo tipo de cosas y espero que sigamos haciendo las cosas bien en común", dijo.

Luego habló sobre el regreso de Jennifer Hermoso y de Mapi León. "Es verdad que son dos compañeras que no habían estado últimamente por motivos totalmente diferentes. Creo que las dos están felices de volver. Jenni lo ha pasado muy mal y a la vista está. Ahora tiene una sonrisa permanente por lo que supone para ella ser parte de la selección otra vez. Y bueno, de Mapi, contenta también de que haya decidido querer estar porque creo que son dos personas que suman y que aportan al equipo", argumentó.

Así, Paredes definió como "un nuevo comienzo" esta era encabezada por Bermúdez. "Un cambio de seleccionadora, de 'staff', un torneo diferente, preparación para futuras competiciones, etc. Solo te puedo decir que a título personal estoy muy contenta de seguir aquí, de continuar aportando al equipo y que espero que vengan cosas bonitas para un equipo que trabaja día a día", aseguró al respecto.

"Hay varias cosas que han cambiado, entre ellas la vuelta de dos jugadoras que han sido importantes en la selección, que quieren estar y con eso nos quedamos. Tenemos muchas ganas de competir mañana, de hacerlo bien y de seguir demostrando de lo que es capaz este equipo", agregó.

"Me enteré de la vuelta de Jenni con la lista, igual que me enteraba que yo estaba en la lista también. Me alegro mucho, por lo que decía antes, porque sé lo que ha sufrido, sé lo que trabaja en el día a día y las ganas que tenía de estar. Así que contenta por ella", destacó.

"Me encuentro bien. Creo que la pasada temporada la acabé a un buen nivel. Me encuentro bien con los partidos que he hecho a nivel de club. Creo que por ello estoy hoy en la lista, por eso estoy aquí. Y vengo para sumar, para currar, para seguir mejorando, para aportar en lo que sea en este equipo", admitió la defensa del FC Barcelona.

Por otra parte, repasó los últimos meses de la 'Roja'. "La derrota de esa manera en la final de la Eurocopa fue dura. Evidentemente no se olvida, es una herida que para muchas está un poquito abierta. Pero siempre lo decimos, el fútbol va muy rápido, tenemos una nueva oportunidad delante para poder jugar una hipotética final. Tenemos delante dos partidos muy duros contra una selección potente, la cual hace las cosas muy bien, que nos va a exigir al máximo y no miramos más allá", avisó.

"Queremos hacer un buen partido e ir poco a poco. Pero siempre lo digo, además que es así, nos fijamos en el siguiente objetivo, que es el partido de mañana y no más allá porque eso no nos acerca a ganar", apostilló Paredes.

"Es un partido de altísimo nivel. Es verdad que la última vez que nos medimos a ellas, creo que fue aquí además, les ganamos, pero el partido empezó en contra. En el cómputo general creo que nos han ganado ellas más veces de las que nosotras hemos ganado", subrayó.

"Es un partido complicado con grandísimas jugadoras, con algunas hemos compartido incluso vestuario. Tendremos que estar francamente bien si queremos hacerles daño y sobre todo que no nos hagan daño porque son un equipo muy potente", concluyó la primera capitana de la 'Roja'.