Iris Tió, bronce en solo libre del Europeo de París

Archivo - SINGAPORE, July 22, 2025 -- Iris Tio Casas of Spain performs during the women's solo free final of artistic swimming at the World Aquatics Championships in Singapore, July 22, 2025.,Image: 1024322007, License: Rights-managed, Restrictions: , Mo - Luo Yuan / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Iris Tió conquistó la medalla de bronce este lunes en la modalidad de Solo Libre del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia), repitiendo el tercer lugar que ya logró en 2025.

En el Centro Acuático Olímpico de la capital francesa, Tió, vigente campeona mundial de Solo Libre, se colgó su tercera medalla en el campeonato que se disputa en la capital francesa -después de las platas en Dúo Libre y Dúo Libre Mixto-, al revalidar el bronce logrado el año pasado.

La catalana, de 23 años, fue la mejor de la final en impresión artística y completó, al ritmo de 'Himno al Amor', una puntuación total de 284,5550, a 7,8337 de la campeona, la bielorrusa Vasilina Khandoshka (292,3887), que ya fue la mejor en la preliminar y obtuvo la mejor nota en los elementos. La plata fue para la alemana Klara Bleyer (289,2463), coreografiada por Ona Carbonell y que defendía título.