Iris Tió: "Ha sido un Mundial histórico"

"Si ya hemos conseguido 9 medallas, imagínate cuando llevemos más tiempo con Andrea"

La nadadora española de natación artística Iris Tió ha asegurado este lunes a su llegada a Barcelona, tras ganar seis medallas --tres de oro-- y contribuir a que el equipo pudiera lograr hasta nueve medallas, que ha sido una edición "histórica" en la que se han acercado al objetivo de "cambiar la artística" y, todo ello, en un año de cambio por la llegada al equipo de la nueva seleccionadora, la exnadadora Andrea Fuentes.

"Como equipo estamos súper contentas, ha sido un mundial histórico y la verdad que hemos competido mucho este año, ha sido un año primero de adaptación al cambio de la nueva entrenadora, pero también hemos competido muchísimo", valoró Tió.

Tió fue recibida por los medios, entre ellos Europa Press, a su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat acompañada de sus padres y con las seis medallas, tres de ellas de oro, ganadas en este Mundial de Singapur.

"Pues la verdad que estoy súper contenta, ha sido un campeonato muy emocionante y todavía estoy asimilándolo porque como que no he parado hasta ahora. Vienen las vacaciones y creo que me voy a dar cuenta un poco de lo que acaba de pasar porque realmente ha sido muy emocionante, pero sí, tengo un sentimiento de felicidad indescriptible", reconoció.

Para ella ha sido "un sueño hecho realidad". "La verdad que no me lo esperaba, sí que tenía como una sensación de que Singapur iba a ser muy guay pero no sabía que tanto", comentó. Tan histórico y "guay" ha sido que ha ganado el oro en el Solo Libre superando a la solista china, gran favorita y entrenada por la exseleccionadora Anna Tarrés.

"Al principio no me lo creía, la verdad que no pensaba que los jueces se atreverían a poner más puntuación que a China, que a veces como que es muy complicado. La verdad es que súper contenta, luego he hablado con muchas personas y me han dicho que lo hice muy bien, que realmente lo merecía así que súper contenta", se sinceró.

En ese sueño realidad ha tenido varias compañeras y, por primera vez, compañeros. Como el también catalán Dennis González, con quien se colgó el oro en el Dúo Libre Mixto. "Hay muy buena conexión con Dennis, la verdad que nos entendemos muy bien en el agua y gracias a esto hemos podido crear ese dúo tan bonito", reconoció.

Aunque, sin duda, señala como artífice del éxito a su seleccionadora Andrea Fuentes. "Nos ha ayudado a confiar en nosotras mismas, o al menos es lo que más he notado, que gracias a Andrea y a las otras entrenadoras porque nos han dado esta confianza y también crear coreografías que nosotras nos sintiéramos cómodas, que la música nos gustara e ir a por todas", aseguró.

"También lo hace de una manera fluida, si hay algo que no funciona en vez de seguir contra la pared es como que busca otra manera para que todo fluya y vaya lo mejor posible", añadió sobre las maneras en las que Fuentes intenta que el equipo crezca.

Además, augura grandes éxitos en el futuro en cuanto sigan acoplándose a Andrea Fuentes, que llegó desde Estados Unidos tras llevar a las estadounidenses a su mejor lugar. "Ha sido un año muy intenso, pero ha sido muy bonito poderlo acabarlo así, como realmente si ya ahora hemos conseguido esto, imagínate cuando llevemos más tiempo con Andrea", se preguntó.

Con sus seis medallas y sus tres oros, uno de ellos realmente histórico porque nunca antes una 'sirena' española había ganado un oro en un ejercicio de Solo, manifestó que no se esperaba superar a las Andrea Fuentes, Gemma Mengual u Ona Carbonell con apenas 22 años. "Creo que ahora no me lo esperaba, la verdad. Pero no sé si ha sido esta confianza que me han dado las entrenadoras este año o qué, pero mira, ha sido el momento y yo espero que a partir de aquí, pues eso me dé aún más confianza y pueda seguir mejorando", auguró.

De cara al futuro, cree que el objetivo del equipo español de natación artística pasa por "cambiar la 'sincro'". "Queremos cambiar la 'sincro' y hacer historia y dejar huella, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahora lo que haremos es seguir investigando con nuevos movimientos, crear coreografías innovadoras y mágicas con las que la gente se quede. Y claro, construir eso no es fácil, no es un trabajo rápido, sino que se necesita mucho tiempo", manifestó.