Isaac del Toro renueva con UAE hasta 2031

Archivo - 15 March 2026, Italy, San Benedetto del Tronto: Mexican cyclist Isaac Del Toro of UAE Team Emirates XRG celebrates on the podium after winning the Stage 7 of the Tirreno-Adriatico cycling race, 142-kilometer from Civitanova Marche to San Benedet - -/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista mexicano Isaac del Toro extendió este jueves su contrato con el equipo UAE Team Emirates-XRG hasta 2031, consolidándose como "uno de los corredores más prometedores del mundo", tras el acuerdo alcanzado entre el escalador y el equipo emiratí.

"Esta prórroga representa otra importante inversión en el futuro por parte del UAE Team Emirates-XRG, asegurando la continuidad de uno de los jóvenes ciclistas más prometedores del mundo durante los que se prevé que sean los mejores años de su carrera", expresó el comunicado.

Y es que Del Toro, de 22 años, firmó este nuevo contrato semanas después de subirse al podio en el Tour de Francia, al ser tercero en la clasificación general, conquistar su primera etapa en la Gran Vuelta francesa en el segundo día de competición y asegurar el maillot blanco. Además, en este 2026, un año clave en su progresión, 'Torito' logró importantes victorias en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Por ello, el mexicano se mostró "muy contento" por continuar con el UAE. "Desde que me uní al equipo, todos han creído en mí y me han brindado el mejor entorno para desarrollarme tanto como piloto como persona. Cada temporada he aprendido algo nuevo de mis compañeros y de la gente que trabaja a mi alrededor, y siento que mejoro constantemente", destacó el ciclista en el comunicado.

"Este equipo me hace sentir como en casa. Compartimos la misma ambición, la misma pasión por las carreras y el mismo deseo de seguir mejorando. Firmar a largo plazo me da mucha confianza porque sé que estoy en el lugar correcto para mi futuro. Ya hemos logrado victorias increíbles juntos, pero sinceramente creo que lo mejor está por venir. Estoy emocionado de seguir creciendo con este equipo y luchando por las carreras más importantes del mundo", aseguró Del Toro.

Según el equipo emiratí, el mexicano está brillando dentro del equipo tras su histórica victoria en el Tour de l'Avenir 2023, "convirtiéndose en uno de los ciclistas más emocionantes en las carreras por etapas y en una pieza clave de las ambiciones a largo plazo del equipo", concluyó UAE Team Emirates-XRG.