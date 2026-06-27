Isabelle Bourne cierra su corta etapa en el Gernika KESB

Archivo - November 18, 2023, Adelaide, Australia: Adelaide, Australia, November 18th 2023: Isabelle Bourne (34 Adelaide Lightning) passes the ball during the Cygnett WNBL game between Adelaide Lightning and Southside Flyers at the Adelaide 36ers Arena in - Europa Press/Contacto/Noe Llamas - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gernika KESB ha confirmado este sábado que la jugadora australiana Isabelle Bourne, ala-pívot de 25 años y 1,88 metros de altura, "pone fin a su etapa en el conjunto granate tras disputar el tramo final de la temporada 2025-26".

"Llegó a Maloste el pasado mes de marzo para reforzar al equipo en el tramo decisivo del curso, aportando trabajo, intensidad y versatilidad en la pintura", subrayó la misma nota de prensa. Así, Bourne participó en siete encuentros de la Liga Femenina Endesa, en los que promedió 4,4 puntos, 4,4 rebotes y 1,3 asistencias por partido, y "ayudando al equipo en un momento importante", según añadió el Gernika KESB en su texto.

"Más allá de los números, Bourne ha destacado por su profesionalidad, compromiso y actitud desde el primer día, integrándose rápidamente en la dinámica del grupo y demostrando siempre su disposición para ayudar al equipo", recalcó la entidad vizcaína en su mensaje.

En este sentido, el Gernika KESB agradeció a Bourne "el trabajo realizado durante estos meses, así como el esfuerzo y la dedicación mostrados defendiendo nuestros colores". Por último, el club deseó a la australiana "la mayor de las suertes, tanto a nivel personal como deportivo, en los nuevos retos que afrontará a partir de ahora".