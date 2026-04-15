Isco regresa a la convocatoria del Betis para el duelo de Liga Europa ante el Braga

Francisco 'Isco' Alarcon of Real Betis in action during training session - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second Leg at Luis del Sol Sport City on April 15, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, anunció este miércoles el regreso a una convocatoria verdiblanca del capitán, Isco Alarcón, para el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa de este jueves (21.00 horas) ante el SC Braga portugués, después del empate de la ida (1-1).

"Isco ha ido dando pasos para ir avanzando en su recuperación, no hay que apurarlo más de la cuenta. Él mismo va sintiendo si está para más o no. La semana pasada ya estuvo en el viaje (a Braga) pero no estuvo en la lista. Y ya esta semana entrenó todos los días y mañana está dentro de los 23", confirmó el chileno en la rueda de prensa previa al partido.

En ese sentido, Pellegrini reconoció que el jugador malagueño "va a ser muy importante" para el equipo verdiblanco por "su calidad", aunque no aclaró cuánto jugará. "Está en condiciones de jugar, ¿cántos minutos? Lo iremos viendo por cómo se vaya dando el partido. Seguramente no está para muchos minutos ni para un tiempo completo, pero veremos si tenemos necesidad de usarlo mañana", señaló.

El capitán bético comenzó la temporada sufriendo una fractura de peroné en el último encuentro amistoso de pretemporada. Esta lesión le obligó a pasar por el quirófano y estar tres meses parado. En su regreso a la titularidad frente al Utrecht en Europa League, Isco no estuvo sobre el césped más de 10 minutos al verse envuelto en una desafortunada acción con su propio compañero Sofyan Amrabat.

Esa jugada acabó con ambos futbolistas lesionados y con el español afectado del tobillo derecho que le obligó a someterse a artroscopia a finales de diciembre, pero ahora ve la luz para volver a la convocatoria de Pellegrini. "No tuvimos que dejar a nadie que estuviera mejor que él físicamente fuera, quedaba un espacio", indicó.

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