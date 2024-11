Isco: "Siempre tengo en mente volver a la selección, lo primero es recuperarse bien"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Betis Francisco Alarcón 'Isco' expresó este lunes que "siempre" tiene en mente "volver" a la selección, aunque su prioridad es "recuperarse bien y volver sin problemas" de su lesión de peroné, añadiendo que jugar de nuevo "antes de final de año" significará que "la cosa va bien".

"Ojalá volver (a la selección), sé que es difícil, pero bueno, eso es algo que siempre tengo en mente. Lo primero es recuperarme bien, volver sin problemas, ir cogiendo ritmo poco a poco y ojalá, en un futuro, poder volver a la selección algún día", confesó el centrocampista a los medios antes de la Gala de los Premios Marca.

El jugador se lesionó el pasado mes de mayo y ya fue operado de una fractura de peroné, truncando su posibilidad de ir con la selección justo antes de la Eurocopa, cuando estaba a un gran nivel con el Real Betis. Pero en septiembre tuvo que pasar de nuevo por quirófano, prolongando aún más su periodo de baja.

"Era para dos-tres meses, al final van a ser seis y ha sido más larga de lo que esperábamos. Ojalá poder jugar antes de que termine el año y eso querrá decir que va la cosa bien", deseó el de Arroyo de la Miel, sin poner fecha aproximada de regreso.

Isco no quiso mojarse sobre qué equipo ve favorito para llevarse el título de LaLiga, porque "es pronto todavía" y "queda muchísimo" campeonato. "Están bastante cerca todos los equipos, Madrid y Barça en la lucha siempre por el título, en la Champions hay muchos equipos donde hay pocos puntos de diferencia, el Betis está ahí y ojalá podamos ir ascendiendo en la clasificación", valoró.

Finalmente, el centrocampista reveló que no vio la jugada del fuera de juego milimétrico del polaco Robert Lewandowski ante la Real Sociedad de este domingo. "No la he visto, no vi el partido, me pilló viajando a Madrid, pero hay polémica en todos los partidos, me aburre hablar de lo mismo", concluyó.