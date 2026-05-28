Isi, Lejeune y Ratiu, en el once de la temporada de la Conference

Isi Palazon of Rayo Vallecano gestures during the UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg match between Rayo Vallecano and RC Strasbourg Alsace at Estadio de Vallecas on April 30, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta español Isi Palazón, el central francés Florian Lejeune y lateral rumano Andrei Ratiu, del Rayo Vallecano, fueron seleccionados en el once de la temporada 2025-26 de la Conference League, después de perder (1-0) la final por el título este miércoles ante el Crystal Palace.

En el once del curso de la tercera competición europea, el equipo campeón tiene cuatro representantes: el portero es Dean Henderson, el defensa Maxence Lacroix, el centrocampista Adam Wharton y el delantero Ismaïla Sarr, que además fue elegido mejor jugador del torneo, del que fue también máximo goleador con 9 dianas.

El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA fue el encargado de seleccionar este equipo de la temporada, que presenta tres jugadores del subcampeón Rayo Vallecano: Isi Palazón, Lejeune y Ratiu. Un once que completan el lateral Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk), el centrocampista Kees Smit (AZ Alkmaar) -elegido jugador revelación- y los delanteros Marius Mouandilmadji (Samsunspor) y Martial Godo (Estrasburgo).