Publicado 28/05/2026 16:42

Isi, Lejeune y Ratiu, en el once de la temporada de la Conference

Isi Palazon of Rayo Vallecano gestures during the UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg match between Rayo Vallecano and RC Strasbourg Alsace at Estadio de Vallecas on April 30, 2026, in Madrid, Spain.
Isi Palazon of Rayo Vallecano gestures during the UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg match between Rayo Vallecano and RC Strasbourg Alsace at Estadio de Vallecas on April 30, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

   MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   El mediapunta español Isi Palazón, el central francés Florian Lejeune y lateral rumano Andrei Ratiu, del Rayo Vallecano, fueron seleccionados en el once de la temporada 2025-26 de la Conference League, después de perder (1-0) la final por el título este miércoles ante el Crystal Palace.

   En el once del curso de la tercera competición europea, el equipo campeón tiene cuatro representantes: el portero es Dean Henderson, el defensa Maxence Lacroix, el centrocampista Adam Wharton y el delantero Ismaïla Sarr, que además fue elegido mejor jugador del torneo, del que fue también máximo goleador con 9 dianas.

   El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA fue el encargado de seleccionar este equipo de la temporada, que presenta tres jugadores del subcampeón Rayo Vallecano: Isi Palazón, Lejeune y Ratiu. Un once que completan el lateral Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk), el centrocampista Kees Smit (AZ Alkmaar) -elegido jugador revelación- y los delanteros Marius Mouandilmadji (Samsunspor) y Martial Godo (Estrasburgo).

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