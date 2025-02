Isidre Esteve: "Ahora quizás sí veo posible sentarme en un coche oficial"

Archivo - Isidre Esteve attends an interview for Europa Press at Europa Press headquarters on December 19, 2024, in Madrid, Spain.

El catalán trabaja para tener un coche que le permita estar "más adelante" en el Dakar 2026

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallys Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) asegura que tras finalizar su vigésimo Rally Dakar, diez en motos y ahora ya otros diez en coches, y tras ir dando pasos hacia adelante se va ya preparado para aspirar en un futuro cercano a ser piloto oficial de una marca que busque el 'Touareg', y por lo pronto está trabajando ya en tener un mejor coche, mínimo semioficial, para afrontar el Dakar 2026 con objetivos más ambiciosos.

En una entrevista a Europa Press, el piloto catalán explicó que ya se ve preparado para, cuando sea posible, luchar por un Dakar en un equipo oficial. "Hasta hace muy poco yo creía que esto no era posible, el ir a un equipo oficial. Yo no me creía capaz de poder tener opciones de ser piloto oficial y no me veía capaz para poder competir al nivel de arriba, y ahora no veo las cosas de esta manera y ahora quizás sí que veo que es posible sentarme en un coche oficial. O en un coche que me permita rodar al mismo ritmo que rueda un coche 'top'", explicó.

Para Isidre Esteve, que finalizó en la 32ª posición en la general absoluta de coches --22º en 'Ultimate'-- en la última edición, el objetivo para ir al Rally Dakar 2026 es hacerlo con un coche de "última generación", ya sea un "coche oficial o semioficial" que le permita "luchar por cosas más importantes". "Estamos trabajando ya en el Dakar 2026 y estamos trabajando para dar un paso hacia adelante en ese sentido y poder disponer de un coche y un equipo que nos permita estar más adelante", apuntó.

Eso sí, es consciente de que todo cambio importante lleva su tiempo. "Lo único de lo que ahora estoy convencido es de que vamos a ser más competitivos en el próximo año y vamos a tener mayores objetivos para el siguiente Dakar", reiteró.

Además, sigue avanzando en un mundo del motorsport que, a su juicio, es el "claro ejemplo" de lo que es el deporte inclusivo. "De algún modo yo estoy agradecido de que pueda competir en una carrera de alto nivel y que mi discapacidad no sea un problema para hacerlo. Para mí el hecho de salir a una carrera y que delante estén Carlos Sainz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb y yo ser uno más es algo que me motiva", se sinceró.

Pero tiene claro que nadie regalada nada. "Ahora, si no eres competitivo, ya puedes hacer lo que quieras y cambiar cosas que no vas a serlo. Lo importante es ser competitivo. El hecho de poder rodar séptimos o undécimos en los tiempos parciales (en alguna etapa del pasado Rally Dakar 2025) y ver que detrás tuyo está gente importante y ver que estar con ellos, esto es lo importante. ¿Dónde estoy? Estoy con ellos", celebró.

"No sé cuantos Dakares quiero hacer. Mientras me encuentre bien, mientras crea que pueda hacerlo bien, mientras sea competitivo, mientras tenga el apoyo del patrocinio para poder competir con garantías, voy a continuar haciéndolo. Al final la edad no es tan importante. Todo es cómo te encuentres física y emocionalmente y qué ambiciones tengas. Cuando empiece a pasar esto, que regrese de un Dakar y no me recupere en meses, ya veré si vuelvo", comentó el de Oliana, de 52 años, sobre su futuro en el considerado rally más duro del mundo.

EL DAKAR 2025, MARCADO POR UNA GRIPE ESTOMACAL

Un optimismo que no se entiende sin la resiliencia de Isidre Esteve, que finalizó un Dakar 2025 en el que sufrió, durante días, una gripe estomacal. "No empezó el Dakar 25 como habíamos planeado. El hecho de coger una gripe estomacal los primeros cuatro días me fastidió muchísimo y dejó por algunos momentos KO y me fue difícil rodar en la pista. No pensé en abandonar porque al final el Dakar son quince días. ¿No te vas a encontrar quince días mal, no? Siempre pensé que llegaría un momento en que podría correr sin problemas", comentó sobre por qué no arrojó la toalla.

"Lo mejor es que me rehíce, ¿sabes? Estamos contentos porque una vez me empecé a encontrar bien, fuimos capaces de cumplir aquello que deseábamos en el Dakar; rodar con los 20 primeros. Llegamos a rodar séptimos, onceavos, diecisieteavos en varios momentos. Estoy contento de haber dado un paso hacia adelante, contento de ser muy competitivo y de ver que podemos estar con el grupo de cabeza, que son 16-17 pilotos que son rápidos. Podemos estar con ellos y esto para mí es lo más importante", argumentó.

"Sin problemas mecánicos estaríamos el 15-16 pero no me gusta pensar '¿y si no hubiese pasado?' Porque si no habría 10 pilotos que están fuera que estarían dentro. Creo que con la cara hay que afrontar todo lo que venga, y sacar conclusiones, porque al final, tú no puedes solo mirar el resultado final, tienes que mirar qué ha pasado. ¿Cuando pude ser competitivo lo fui? Sí. Esto es lo importante", sentenció Esteve.