Isidre Esteve cierra en Marruecos su preparación rumbo al Dakar 2026

Pau Navarro ganó esta prueba en Challenger y se proclamó subcampeón del mundo de dicha categoría

El piloto español Isidre Esteve (del equipo Repsol Toyota Rally Team) ha acabado el Rally de Marruecos, quinta y última prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC), en la 19ª posición de la categoría Ultimate y la 26ª absoluta, mientras que su compatriota Pau Navarro (piloto de Red Bull en el equipo BBR Motorsport) ha vencido en la categoría Challenger.

Este Rally de Marruecos sirvió al piloto de Oliana y a su copiloto Txema Villalobos para completar un valioso test en condiciones parecidas a las que se encontrarán en el Dakar 2026. "Ha sido un rally muy completo. Hemos podido rodar bien, sin incidentes importantes. Marruecos es un entrenamiento fantástico, por lo que llegamos muy en forma a la gran cita de enero", dijo el propio Esteve a los medios oficiales del Repsol Toyota.

No en vano, Esteve y Villalobos completaron casi 2.300 kilómetros --1.478 cronometrados-- después de seis días de máxima exigencia a bordo de un Toyota Hilux T1+, alimentado por el combustible renovable desarrollado en el Repsol Technology Lab hasta llegar al desenlace en Erfud.

La quinta y última etapa, con 216 km contra el crono más una Power Selective Section de 31 km, fue rápida y exigente con zonas muy rotas que exigieron tanto a nivel físico como mecánico. El ritmo del dúo español acusó un cambio hecho durante la víspera en los diferenciales de su coche; no dio el resultado esperado, pero valió para recopilar información útil.

"La especial ha sido bastante exigente tanto a nivel de pilotaje como de navegación. Ayer hicimos unos cambios en los diferenciales para hacer pruebas, pero no nos ha ido bien y eso nos ha condicionado todo el día. De todas formas, era importante hacerlo hoy; no hemos podido disfrutar tanto la etapa, pero ha sido una buena prueba y nos quedamos con todo lo aprendido", explicado el laureado piloto de Oliana.

Además, en la muy complicada sección final respecto a la navegación, Esteve y Villalobos fueron penalizados con 15 minutos al no haber marcado un 'waypoint'. Finalmente, culminaron la jornada en la 28ª posición de esa categoría Ultimate, la categoría reina, y en el 48º puesto absoluto.

"Ha sido un rally muy completo. Hemos podido rodar bien, sin incidentes importantes. Marruecos es el mejor test posible para preparar el Dakar, y tanto este rally como el Rally Raid de Portugal, que corrimos a finales de septiembre, han sido un entrenamiento fantástico. El equipo ha hecho un gran trabajo y llegamos muy en forma a la gran cita de enero", añadió Esteve.

"Estoy muy ilusionado con el nuevo coche. Espero poder probarlo en los próximos días y empezar cuanto antes a planificar la próxima carrera. Ahora toca subirnos al nuevo Hilux, ponerlo a punto y encarar con ganas la prueba más dura del mundo", zanjó el piloto ilerdense en su entrevista.