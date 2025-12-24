Isidre Esteve: "La Fundación nos aporta muchísimo a nivel emocional y nos enorgullece"

Isidre Esteve attends an interview for Europa Press at their headquarters on December 11, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Isidre Esteve asegura que el proyecto de la Fundación que lleva su nombre, junto a su mujer y entrenadora personal, Lidia Guerrero, y que nació a raíz del accidente en 2007 que le dejó en silla de ruedas, le aporta "muchísimo a nivel emocional" y les enorgullece, al ser "una herramienta de integración universal que ayuda muchísimo a todas las personas".

En la Baja Almanzora (Almería) de 2007, Esteve sufrió una grave caída en moto que le causó una lesión medular (fracturas en T7 y T8) al golpear una piedra en un río, dejándolo en silla de ruedas. Tuvo que renunciar a las dos ruedas, pero mantuvo su espíritu competitivo, volviendo a la alta competición con los coches.

Aunque la huella de ese episodio fue muy profunda, y cuando recibió el alta hospitalaria se enfrentó de verdad a la realidad, un mundo desconocido con infinidad de limitaciones en su entorno. Y fue en ese proceso de rehabilitación cuando, junto a Lidia Guerrero, decidieron poner su experiencia personal y el método de trabajo al servicio de aquellas personas que lo necesitaran, creando en 2011 la Fundación Isidre Esteve.

"El proyecto de la Fundación es algo que nos enorgullece", relató el ilerdense en una entrevista a Europa Press. "Es una herramienta de integración universal que ayuda muchísimo a todas las personas", agregó el piloto de 53 años.

El primer reto de la Fundación fue la creación de un espacio que hiciese de puente entre el final de la rehabilitación y la integración en la sociedad, utilizando el deporte y sus valores. Este espacio se conoce como Centro Puente y es el servicio troncal de la entidad, desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés y en Vigo. "Intentamos ayudar desde el final de la rehabilitación y la normalización del día a día de una persona que ha sufrido un accidente", comentó.

Además, en 2019, modificaron los estatutos de la entidad para ampliar su ámbito de actuación a personas en situación de vulnerabilidad social, y ahora trabajan con 8 mujeres en proyectos de atención a víctimas de violencia de género, así como también con jóvenes migrantes sin referentes familiares, dos iniciativas con las que arrancaron en 2021. "Estamos muy contentos de esto, es algo maravilloso", reconoce el catalán.

También organizan anualmente en el Circuït Barcelona Catalunya una jornada de deporte inclusivo abierta a toda la sociedad, bajo el nombre Gran Premio FIE y para demostrar que personas con y sin discapacidad pueden competir juntas.

Y uno de los avances principales es el desarrollo del proyecto del cojín inteligente con el que compite Esteve en pruebas como el Rally Dakar, con el que ha mejorado sustancialmente su experiencia como competidor en la élite. "Ahora tiene nombre en el mercado, se llama 'Nubolo'. Podemos llegar a dar calidad de vida a muchísimas personas que tienen problemas de movilidad", celebró.

Para Esteve, su Fundación es una parte en su vida y la de Lidia Guerrero que les aporta "muchísimo a nivel emocional". "Tenemos un proyecto deportivo que nos permite continuar conectados con el mundo de la competición, que nos apasiona, y tenemos un proyecto social que nos hace sentir bien. Es genial", concluyó.